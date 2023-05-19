Оппозиция называет блефом заявление лидера консерваторов об отставке правительства

Оппозиция называет блефом заявления председателя Союза Отечества – Литовских христианских демократов (консерваторов), министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что будет рассмотрен вопрос об отставке правительства.

Как заявили оппозиционные представители в Сейме, опрошенные BNS, они используют такие заявления, чтобы прикрыть свою неспособность решать проблемы.

«Это означает, что господин Ландсбергис подобен карточному шулеру, который блефует и лжет публике. Таким образом, пытаются направить в другое русло, чтобы уйти от скомпрометированных министров, — это ложь и шантаж государства. Если помните, точно так же, как и скандал с удобрениями», - заявил журналистам в Сейме председатель Демократического союза "Во имя Литвы", экс-премьер Саулюс Сквернялис.

Глава фракции Партии труда Андрюс Мазуронис убежден, что подобными заявлениями руководство консерваторов хитрит, пытаясь прикрыть свою неэффективность скандалом с использованием средств в муниципальных советах.

«Думаю, настоящая причина — это неорганизованность внутри правящей коалиции и неспособность продолжать нормально работать в рамках правящей коалиции. Или полагание, что проц есс принятия решений внутри коалиции все больше пробуксовывает», - сказал BNSМазуронис.

«Это попытка переложить вину на предполагаемый скандал со средствами», — добавил он.

По словам лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, Ландсбергис такими предложениями либо драматизирует ситуацию, либо уходит от ответственности, которую избиратели возлагают на это правящее большинство.

«Это непростительная вещь. Уйти, хлопнув дверью, по-детски, это самое простое и это нельзя оправдать», - заявила она BNS.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа призвал министра культуры Симонаса Кайриса и министра финансов Гинтаре Скайсте уйти в отставку из-за сомнений в прозрачности средств использования ими средств во время их работы в Каунасском горсовете. По этой же причине министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, которая также подверглась критике, обратилась к премьер-министру с заявлением об освобождении от занимаемой должности.

Ландсбергис заявил в пятницу, что большинство политиков не соответствуют заявленным стандартам прозрачности, поэтому президиум обсудит, среди прочего, вопрос о том, следует ли уйти в отставку правительству и должны ли быть проведены досрочные выборы в Сейм.

Сквернялис, со своей стороны, подчеркнул, что только парламент, а не президиум консерваторов, может принять решение о досрочных выборах в Сейм.