Обязательный экзамен по латышскому языку провалили более половины граждан России, его сдававших

51% граждан России, сдававших обязательный экзамен по латышскому языку, не смогли его сдать, передает LETA со ссылкой на данные Государственного центра содержания образования.

Обязательный экзамен по латышскому уже сдавали 4995 граждан России. В Даугавпилсе тест на знание государственного языка на уровне А2 с первого раза сдали 128 человек, в Лиепае — 306, в Риге — 2006.

Лучшие результаты граждане России показали в чтении (средний балл — 73%), понимании на слух (71%) и устной речи (67%).

Сложности вызвала письменная часть экзамена: средний балл тех, кому не удалось сдать экзамен, составил 36%.

Сдать экзамен по латышскому языку на уровень A2 должны граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Без экзамена их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию.



Новая газета – Балтия