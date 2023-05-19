Naujienų srautas

Истребители F-16
Новости 2 мин. назад

CNN: США разрешат европейским союзникам передать Украине самолеты F-16

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
Новости 41 мин. назад

Отставка правительства возможна, но это не означает досрочных выборов в Сейм

Посол миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко
Новости 1 ч. назад

Посол Украины в НАТО: "Не стоит возлагать все надежды на одну контратаку"

Рига
Новости 1 ч. назад

Обязательный экзамен по латышскому языку провалили более половины граждан России, его сдававших

Флаг НАТО
Новости 1 ч. назад

НАТО впервые со времен Холодной войны готовит план на случай войны с Россией

Велосипед
Новости 2 ч. назад

В Украину отправятся пожертвованные жителями Литвы велосипеды

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 2 ч. назад

Лидер консерваторов созывает президиум по отставке правительства и досрочным выборам

Гитанас Науседа
Новости 3 ч. назад

Науседа будет баллотироваться в президенты, если потребуется "больший выбор"

Владимир Зеленский
Новости 3 ч. назад

Источники: Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Японии

Война в Украине
Новости 4 ч. назад

Литовцы в Украине о российской атаке на Киев: "Это была самая громкая ночь"

Вильнюс
Новости 4 ч. назад

Погода: Литву ожидают теплые выходные

Офтальмолог
Новости 4 ч. назад

Катастрофическая нехватка офтальмологов в Паневежисе: свободное время только осенью, а частные клиники в дефиците

Юргита Шюгждинене
Новости 5 ч. назад

Министр образования Литвы подала заявление об отставке

Россия и Китай
Новости 5 ч. назад

Китай будет использовать Владивосток для внутренних перевозок

И. Шимоните
Новости 19 ч. назад

Шимоните: неопределенность глобальной экономики замедлит рост ВВП

Украинские беженцы в Литве
Новости 20 ч. назад

Глава Центра по правам человека: "Насильственный вывоз украинских детей в Россию - это геноцид против украинского народа"

Новости2023.05.19 11:53

Обязательный экзамен по латышскому языку провалили более половины граждан России, его сдававших

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.19 11:53
Рига
Рига / Shutterstock nuotr.

51% граждан России, сдававших обязательный экзамен по латышскому языку, не смогли его сдать, передает LETA со ссылкой на данные Государственного центра содержания образования.

Обязательный экзамен по латышскому уже сдавали 4995 граждан России. В Даугавпилсе тест на знание государственного языка на уровне А2 с первого раза сдали 128 человек, в Лиепае — 306, в Риге — 2006.

Лучшие результаты граждане России показали в чтении (средний балл — 73%), понимании на слух (71%) и устной речи (67%).

Сложности вызвала письменная часть экзамена: средний балл тех, кому не удалось сдать экзамен, составил 36%.

Сдать экзамен по латышскому языку на уровень A2 должны граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Без экзамена их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию.

Новая газета – Балтия

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Истребители F-16
2 мин. назад

CNN: США разрешат европейским союзникам передать Украине самолеты F-16

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
41 мин. назад

Отставка правительства возможна, но это не означает досрочных выборов в Сейм

Посол миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко
Интервью LRT.lt 7
1 ч. назад
Интервью LRT.lt

Посол Украины в НАТО: "Не стоит возлагать все надежды на одну контратаку"

7
Флаг НАТО
1 ч. назад

НАТО впервые со времен Холодной войны готовит план на случай войны с Россией

Велосипед
2 ч. назад

В Украину отправятся пожертвованные жителями Литвы велосипеды

Габриэлюс Ландсбергис
2 ч. назад

Лидер консерваторов созывает президиум по отставке правительства и досрочным выборам

Гитанас Науседа
3 ч. назад

Науседа будет баллотироваться в президенты, если потребуется "больший выбор"

Владимир Зеленский
3 ч. назад

Источники: Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Японии

Война в Украине
4 ч. назад

Литовцы в Украине о российской атаке на Киев: "Это была самая громкая ночь"

Вильнюс
4 ч. назад

Погода: Литву ожидают теплые выходные

Добровольцы полка им. К. Калиновского
7
2023.05.18 15:23

Белорус, воевавший в Украине: «В случае смерти Лукашенко, сил лишь полка Калиновского не хватит»

7
А. Лукашенко
2023.05.18 16:16

Александр Лукашенко: Россия была готова заключить мирный договор с Украиной на «невыгодных для себя условиях»

Портреты Ленина и Сталина на митинге коммунистов в России
2023.05.18 14:14

Сейм признал Коммунистическую партию Литвы ответственной за депортации

Роман Протасевич
2023.05.18 14:36

В Беларуси вступил в силу приговор в отношении Романа Протасевича

Украинские беженцы в Литве
6
2023.05.18 17:14

Глава Центра по правам человека: "Насильственный вывоз украинских детей в Россию - это геноцид против украинского народа"

6
Россия (ассоциативное фото)
2023.05.18 16:45

Большинство объявленных в России "иностранными агентами" – журналисты и представители медиа

Алла Пугачева
2023.05.18 13:58

Пугачева обратилась в суд с письмом в поддержку Ройзмана

Война в Украине
2023.05.19 09:02

Литовцы в Украине о российской атаке на Киев: "Это была самая громкая ночь"

И. Шимоните
2023.05.18 17:37

Шимоните: неопределенность глобальной экономики замедлит рост ВВП

Истребители F-16
2023.05.18 15:48

NYT: США не позволяют обучение украинских пилотов на F-16