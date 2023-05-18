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Новости2023.05.18 15:48

NYT: США не позволяют обучение украинских пилотов на F-16

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.18 15:48
Истребители F-16
Истребители F-16 / фото AP

Несколько европейских стран готовы передать американские истребители F-16 Киеву, но США не позволяют им обучать украинских пилотов из-за дороговизны самолёта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, без разрешения Соединённых Штатов страны Европы могут ознакомить украинских военных с техническим языком и провести тактические уроки.

Вместе с тем Вашингтон хочет сосредоточиться на поставке других вооружений, утверждает источник. Он не исключил, что США всё-таки выдадут другим странам разрешение на поставки F-16 Украине.

По данным Politico, Минобороны США не против передачи истребителей Киеву, но окончательное решение пока не принято.

Украина неоднократно запрашивала у США F-16, но получала отказ. Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готова поделиться своими истребителями. По оценкам военных аналитиков, в общей сложности эти страны могут поставить 125 боеготовых F-16.

По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Украина сейчас запрашивает несколько десятков, уточняет The New York Times.

Радио «Cвобода»

# В мире# Война в Украине
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