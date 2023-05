NYT: США не позволяют обучение украинских пилотов на F-16

По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Украина сейчас запрашивает несколько десятков, уточняет The New York Times.

Несколько европейских стран готовы передать американские истребители F-16 Киеву, но США не позволяют им обучать украинских пилотов из-за дороговизны самолёта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme