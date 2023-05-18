В Беларуси вступил в силу приговор в отношении Романа Протасевича

В Беларуси вступил в силу приговор в отношении бывшего редактора Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет колонии усиленного режима по делу о "заговоре с целью захвата власти". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минский областной суд.

До вступления в силу приговора суда Протасевич должен был находиться под домашним арестом. На вопрос о том, взят ли он под стражу, председатель областного суда сказала, что "это в порядке исполнения".

Протасевич, как сообщает российское агентство, не стал обжаловать приговор. В своем последнем слове на заседании суда он говорил, что признает "политическое поражение" и хочет сделать "все возможное, чтобы возместить ущерб".

Основателю Nexta Степану Путило суд заочно назначил 20 лет колонии, бывшему редактору Яну Рудику – 19 лет колонии. Оба они находятся за пределами Беларуси, их дело рассматривалось в порядке специального производства.

По данным госагентства БелТА, Путило, Рудика и Протасевича обвинили в совершении не менее 1586 преступлений. Среди прочего им вменили заговор с целью захвата власти, публикацию материалов, "имеющих деструктивные цели", призывы протестно настроенных граждан к актам терроризма. Всего в обвинении было тринадцать статей Уголовного кодекса у Путило, двенадцать у Рудика и девять у Протасевича.

Генпрокурор сообщил, что следствие установило связь подсудимых с ранее осужденными Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Виктором Бабарико, Марией Колесниковой, а также с находящимися за границей Светланой Тихановской, Франаком Вячоркой и Валерием Цепкало. По словам гособвинителя, Путило, Рудик и Протасевич, помимо прочего, "были причастны к разработке плана по передаче государственной власти Светлане Тихановской".

"Настоящее время"