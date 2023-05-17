Олаф Шольц призвал не рушить мосты с "другой Россией"

Нужно поддерживать мосты с представителями "другой России", которая выступает против Путина, заявил канцлер ФРГ. Это нужно, чтобы сохранить возможность демократического мира для РФ после окончания войны, уверен он.

На саммите Совета Европы канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за то, чтобы не рушить мосты с "другой Россией" - с той, что против президента Владимира Путина и его правительства. В какой-то момент война России против Украины закончится, заявил Шольц в начале саммита, в котором принимают участие более 30 глав государств и правительств из 46 стран-участниц. "Одно можно сказать наверняка - это не закончится победой путинского империализма", - заявил канцлер Германии.

По его словам, Украина будет получать поддержку, пока не удастся достичь справедливого мира. "И до тех пор мы, Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси и тем самым сохранять возможность демократического, мирного будущего для обеих стран, какой бы маловероятной она ни казалась нам сегодня", - подчеркнул Шольц. В то же время он призвал к последовательному наказанию за российские военные преступлений в Украине. Способствовать этому должен созданный в рамках саммита СЕ международный реестр убытков, причиненных Украине.

Главная тема саммита Совета Европы - агрессия России

Четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы (СЕ) начался 16 мая в столице Исландии Рейкьявике. Главная цель встречи - обсуждение ситуации, сложившейся на континенте в результате российской агрессии против Украины. В рамках саммита уже было объявлено о создании реестра убытков Украины от агрессии РФ, кроме того, Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке F-16 для Киева.

В саммите принял участие по видеосвязи и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал страны Совета Европы поставить Украине дополнительные системы ПВО и ракеты. Стране необходимо укрепить свою противовоздушную оборону, в частности с помощью западных истребителей, подчеркнул Зеленский, напомнив, что в ночь на 16 мая украинская ПВО сбила 100 процентов ракет, выпущенных Россией.

Deutsche Welle