Naujienų srautas

Железная дорога (иллюстративное фото)
Новости 26 мин. назад

Россия выделит €1,3 млрд на проект железной дороги в Иране

Литовские военные
Новости 1 ч. назад

Комитету Сейма Литвы представили новые оборонные планы стран Балтии

Двор
Новости 1 ч. назад

Из-за неправильной планировки города службы спасения Вильнюса не могут выполнить свою работу

Китай
Новости 2 ч. назад

МИД Китая попросил посольства зарубежных стран в Пекине снять украинские символы

И. Шимоните
Новости 2 ч. назад

Шимоните: организации должны быстрее блокировать средства, на которые поддерживается война

Каунасский Собор
Новости 3 ч. назад

Во время четвертьфинала Евролиги в Каунасе будет перекрыто движение

Сельское хозяйство в Украине во время российского вторжения
Новости 3 ч. назад

Как война в Украине влияет на экологию: «Хотя все боевые действия происходят только на территории Украины, страдают десятки других стран»

Александр Роднянский
Новости 3 ч. назад

Суд заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссёра Вырыпаева

Рассмотрение дела о ликвидации "Международного форума добрососедства", основанного Альгирдасом Палецкисом
Новости 4 ч. назад

Суд в Вильнюсе подтвердил ликвидацию «Форума добрососедства»

Дорожные работы
Новости 4 ч. назад

"Жителям стоит готовится к неудобствам": в Вильнюсе планируется рекордное количество дорожных работ

Евгений Пригожин
Новости 5 ч. назад

Пригожин заявил о гибели американца под Бахмутом

Война России против Украины
Новости 5 ч. назад

Генштаб ВСУ: Потери РФ в войне превысили 200 000 человек

Майя Тараховская в спектакле "Мне страшен мир, где нет тебя..."
Новости 5 ч. назад

Майя Тараховская: Мир может спасти любовь

День скорби и надежды
Новости 6 ч. назад

Литва выразила протест в связи со сносом памятника политзаключенным в Иркутске

Шествие ЛГБТ "За равенство" в Вильнюсе
Новости 6 ч. назад

Иностранные послы в Литве призывают обеспечить права лиц ЛГБТИК+

Весна
Новости 7 ч. назад

Погода: похолодание и сильный дождь

Новости2023.05.17 15:32

Россия выделит €1,3 млрд на проект железной дороги в Иране

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.17 15:32
Железная дорога (иллюстративное фото)
Железная дорога (иллюстративное фото) / Shutterstock

Россия выделит кредит в размере одного миллиарда трёхсот миллионов евро на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак после подписания соглашения о строительстве железной дороги, в которой 17 мая поучаствовали по видеосвязи президенты России и Ирана – Владимир Путин и Эбрахим Раиси, пишет "Коммерсантъ"..

Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард шестьсот миллионов евро. Российская доля в межгосударственном кредите, по словам Новака, составляет 85%.

Железнодорожный участок Решт—Астара является частью международного транспортного коридора "Север—Юг" — маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индией. Объем грузооборота по железной дороге должен составить не менее 15 миллионов тонн в год. Участок железной дороги Решт-Астара планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Радио «Cвобода»

# В мире# Россия
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Литовские военные
1 ч. назад

Комитету Сейма Литвы представили новые оборонные планы стран Балтии

Двор
1 ч. назад

Из-за неправильной планировки города службы спасения Вильнюса не могут выполнить свою работу

Китай
2 ч. назад

МИД Китая попросил посольства зарубежных стран в Пекине снять украинские символы

И. Шимоните
2 ч. назад

Шимоните: организации должны быстрее блокировать средства, на которые поддерживается война

Каунасский Собор
3 ч. назад

Во время четвертьфинала Евролиги в Каунасе будет перекрыто движение

Сельское хозяйство в Украине во время российского вторжения
9
3 ч. назад

Как война в Украине влияет на экологию: «Хотя все боевые действия происходят только на территории Украины, страдают десятки других стран»

9
Александр Роднянский
3 ч. назад

Суд заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссёра Вырыпаева

Рассмотрение дела о ликвидации "Международного форума добрососедства", основанного Альгирдасом Палецкисом
4 ч. назад

Суд в Вильнюсе подтвердил ликвидацию «Форума добрососедства»

Дорожные работы
4 ч. назад

"Жителям стоит готовится к неудобствам": в Вильнюсе планируется рекордное количество дорожных работ

Евгений Пригожин
5 ч. назад

Пригожин заявил о гибели американца под Бахмутом

Рассмотрение дела о ликвидации "Международного форума добрососедства", основанного Альгирдасом Палецкисом
2023.05.17 11:42

Суд в Вильнюсе подтвердил ликвидацию «Форума добрососедства»

Последствия ракетных осбтрелов Киева в ночь на 16 мая
2023.05.16 16:36

Один из крупнейших ракетных обстрелов Киева: последствия и эффективность украинской ПВО

Дорожные работы
2023.05.17 11:02

"Жителям стоит готовится к неудобствам": в Вильнюсе планируется рекордное количество дорожных работ

Майя Тараховская в спектакле "Мне страшен мир, где нет тебя..."
5
2023.05.17 10:01

Майя Тараховская: Мир может спасти любовь

5
Русский язык
2023.05.16 17:03

Русский язык больше не в топ-10 самых изучаемых языков на платформе Duolingo

Жители
8
2023.05.17 08:39

"Этого не избежать": Жителей Литвы с рецессией экономики ожидает рост безработицы и более тяжелые времена

8
ЦРУ
2023.05.16 17:48

ЦРУ создало телеграм-канал для вербовки россиян

Поезд
2023.05.17 08:20

В Литве с лета снова начнет курсировать поезд "Приморский экспресс"

Неринга
2023.05.16 16:06

Курорты Литвы открывают летний сезон: 80% номеров в отелях у моря уже забронированы

Весна
2023.05.17 08:40

Погода: похолодание и сильный дождь