Россия выделит €1,3 млрд на проект железной дороги в Иране

Россия выделит кредит в размере одного миллиарда трёхсот миллионов евро на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак после подписания соглашения о строительстве железной дороги, в которой 17 мая поучаствовали по видеосвязи президенты России и Ирана – Владимир Путин и Эбрахим Раиси, пишет "Коммерсантъ"..

Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард шестьсот миллионов евро. Российская доля в межгосударственном кредите, по словам Новака, составляет 85%.

Железнодорожный участок Решт—Астара является частью международного транспортного коридора "Север—Юг" — маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индией. Объем грузооборота по железной дороге должен составить не менее 15 миллионов тонн в год. Участок железной дороги Решт-Астара планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Радио «Cвобода»