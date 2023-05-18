Римвидас Валатка. Русофобия как овечья шкура для агрессора

Вчера Россия атаковала Киев 18 ракетами. Среди них были "Кижалы", которые, как объявил рейхсфюрер, единственные в своем роде на земле и поэтому неубиваемые. Украинская противовоздушная оборона сбила все ракеты, выпущенные по домам, школам и больницам. Еще один клык фашистской России был вырван.

Еще не рассеялся дым от нападения на Киев, а российская пропагандистская армия уже рассказывала городу, а особенно миру, о русофобии в Украине, Польше, Великобритании, Литве и других странах. Война - это плохо, но русофобия - еще хуже.

Стоит ли удивляться, почему никто не говорит о франкофобии, полонофобии, японофобии, американофобии?

Не говорят даже о синофобии, хотя это самая большая страна в мире, но коммунистическая. В Литве нет даже германофобии. Несмотря на совершенные Германией военные преступления и страстные крики Карбаускиса и пропаганду Найсяй о том, что придут тевтонские рыцари и скупят все земли и леса Литвы, а Шатрию и Медвегалис заберут в Берлин.

А русофобия есть, и чем ближе к России, тем сильнее русофобия.

Еще более странно, что все это - франкофобия, германофобия, полонофобия, литуанофобия, латышефобия, эстофобия, чехофобия, даже болгарофобия и туркофобия, не говоря уже об американофобии в форме англосаксофобии - процветает в единственном месте, в России. Это, по сути, официальная политика Московии.

Достаточно было Молдове сказать, что она выходит из Союза независимых государств, и тут же из Москвы раздался молдофобский визг о русофобии. Почему Армения, Узбекистан и Казахстан никак на это не отреагировали, хотя они, как и Россия, являются членами СНГ?

Россия день и ночь кричит, что она окружена врагами, что она находится в состоянии войны со всем миром и самим дьяволом, и завершает эту тираду оголтелой русофобией. Но реальность такова, что сами русские испытывают острую фобию по отношению ко всем народам, которые им не нравятся, включая давно завоеванные, такие как чукчи, буряты, тувинцы и другие, на которых большинство русских смотрят свысока.

Так почему же все дело в русофобии как великом зле в Литве и Европе? Ответ прост: российская пропаганда сумела выдать собственную сказку о лжи за настоящую, волшебную.

Понятие "русофобия", придуманное царским цензором, поэтом Ф.О. Тютчевым, стало имперской российской стратегией, призванной отвлечь наше внимание от боли жертвы агрессора на чувства самого агрессора. В графическом плане русофобский туман призван заставить нас воспринимать бандита как жертву, чьи оскорбленные чувства важнее, чем жизни людей, которых он насилует и убивает.

Вчерашняя ракетная атака на Киев, как и предыдущие, не имела никакого военного смысла. Почему Россия повторяет это? Ответ должен быть ужасающим. Россия в течение месяца накапливала эти ракеты только для того, чтобы разгромить дом в Киеве, убить пару мирных жителей и тем самым удовлетворить российскую украинофобию.

Какая еще страна может так поступить?

Так делали только террористы "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Слишком слабая, мертвая русофобия означает, что иммунитет нации и государства ослаблен, перестал информировать о смертельной опасности. А клетки, объявляющие русофобию врагом государства и нации, занимаются разрушительной воздействием, схожим с воздействием рака.