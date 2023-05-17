Во время четвертьфинала Евролиги в Каунасе будет перекрыто движение

Во время четвертьфинала Евролиги по баскетболу Turkish Airlines EuroLeague 2023 года сотрудники полиции будут патрулировать общественные места и следить за интернетом на предмет возможных случаев мошенничества,.

Как сообщили в среду в полиции Каунасского округа, соревнования пройдут с 18 по 21 мая.

Во время них на нескольких улицах будет ограничено движение, в общественных местах будут задействованы усиленные силы полиции из Вильнюса и других городов, а также силы Службы общественной безопасности.

Полицейские будут патрулировать общественные места, следить за электронным пространством, социальными сетями, обращать внимание на перепродавцов билетов и случаи мошенничества.