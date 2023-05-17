Как война в Украине влияет на экологию: «Хотя все боевые действия происходят только на территории Украины, страдают десятки других стран»

Война, продолжающаяся в Украине уже больше года, - это не только смерть людей, животных, но также разрушенная инфраструктура, экосистема. Природа так же, как и люди, страдает от войны. У данного явления есть свой термин – экоцид (совершение действий, способных вызвать экологическую катастрофу).

В интервью русской службе Радио ЛРТ эколог Украинской правозащитной группы Алексей Василюк отмечает, что в тех зонах, где идут особо интенсивные бои, абсолютно вся территория будет не пригодна для жизни.

- Каковы масштабы загрязнения почвы в Украине?

- Любой взрыв любого боеприпаса — это химическая реакция, то есть даже если это выстрел из автомата или взрыв высокоточной ракеты, все это химическая реакция. 100% состава этого боеприпаса попадает в окружающую среду, поэтому любой взрыв или выстрел – это загрязнение окружающей среды. В мире до этого никогда не было опыта настолько масштабного использования боеприпасов, и я понимаю, что Россия своими действиями показывает неготовность к качественной войне. Она просто пытается использовать огромное количество боеприпасов для того, чтобы побеждать за счет этого, но у нее не получается. В Украине огромные территории полностью усеяны воронками от взрывов, и, судя по всему, эти территории настолько загрязнены, что их в дальнейшем нельзя будет использовать.

Почва (ассоциативное фото) / Фото LRT архив

Нельзя думать, что когда война закончится, то люди смогут вернуться в свои дома, и все будет хорошо, как прежде. Но так уже не будет. Многие не смогут вернуться домой не только потому, что дом разрушен, - можно новый построить. Проблема в том, что земля настолько загрязнена, что там будет лучше не находиться или, по крайней мере, ничего не выращивать.

В этом и есть трагедия, ведь такое состояние почвы останется очень надолго. Я боюсь, что после войны в Украине останутся большие территории, которые условно можно будет назвать зонами отчуждения, потому что использовать их будет очень опасно. Конечно, не вся территория, которая пострадала, будет не пригодна для жилья, но такие места как, допустим, Бахмут, Соледар, Белогоровка, Марьинка, где идут наиболее интенсивные боевые действия, а также вокруг них, 100% вся территория будет непригодна для того, чтобы там жить.

Война России против Украины. Бахмут / AP фото

- Почему так происходит? Почему вы говорите, что нельзя будет вернуться, ведь разрушенные дома можно восстановить?

- Россия использует старые снаряды, старые запасы ещё со времён Советского Союза, и далеко не все они взрываются. Три снаряда взрываются, четвертый не взрывается, два взрываются, третий не взрывается. Снаряд – тяжёлый объект, который летит с большой скоростью, он попадает в землю и остается там на глубине от 20 сантиметров до одного метра, соответственно, мы его даже не увидим. Но потом, когда будут обрабатывать землю, и плуг заденет этот снаряд, произойдет взрыв. Уже весной 2022 года на освобождённых территориях на севере Украины было очень большое количество таких случаев. Поэтому такая территория считается условно заминированной, и она будет в таком статусе, пока не пройдут работы по разминированию.

Сельское хозяйство в Украине во время российского вторжения / AP фото

Получается, что использовать такие территории нельзя, и они будут зарастать природной растительностью, но все эти загрязнения все равно останутся. Россия использует большое количество разных снарядов. Мало кто представлял, что можно использовать в войне так много боеприпасов. В том числе со стороны России используются запрещённые фосфорные боеприпасы. Они запрещены, потому что пары фосфора причисляются к химическому оружию. А химическое оружие – это оружие массового поражения, оно не отличает солдата от мирного жителя. Фосфорные боеприпасы также попадают в почву, поэтому еще одна проблема – разные виды загрязнений.

Представим, что на некой территории есть воронка от взрыва, и если в радиусе метра от воронки взять пробу, то будут одни показатели загрязнения, ещё на метр дальше - уже другие показатели и так далее, а таких воронок миллион. Поэтому даже нет смысла в каком-то отдельном месте брать пробы, потому что любая точка на поверхности земли будет иметь разные показатели этих загрязнений, особенно там, где было много взрывов одновременно. В связи с этим Украине, скорее всего, придется принять очень тяжёлое решение касательно того, что более загрязненные территории придётся сделать зонами отчуждения.

Сельское хозяйство в Украине / LRT стоп-кадр

Сейчас все ждут, что после окончания войны закончится и продовольственный кризис, но он полностью не закончится, потому что не все территории после освобождения можно будет использовать. Нужно будет все оптимизировать и менять. Жизнь после войны уже не будет такой, как прежде.

- Вы сейчас рассказали очень пессимистичный сценарий, а есть ли более оптимистичный вариант?

- На самом деле это не совсем негативный вариант, я смотрю на это оптимистично. Почему? Во-первых, не использовать загрязненную территорию – это лучше, чем использовать. Зачем есть загрязненные тяжелыми металлами продукты, если можно их не есть? Но если люди не будут знать о загрязнениях и будут использовать такую территорию, они будут сознательно сокращать себе жизнь. Со временем территория станет чище, что-то уйдет глубже в почву, а что-то мигрирует в растение. В конце концов, не все загрязнители останутся в почве навечно, они просто могут через некоторое время перейти в другие неопасные химические соединения, и большая часть территории со временем станет безопасной. Но в любом случае все это займет длительное время.

- Какие еще относительно позитивные моменты можно выделить?

- Украина находится в начале списка по количеству распаханных территорий, 56% страны – это поля. Это первое место в Европе и второе место в мире после Бангладеш. Это значит, что из-за того, что у нас настолько распаханная территория, что наша страна стала лидером в Европе по темпам опустынивания, мы самая вододефицитная страна, у нас быстрее всего исчезают реки.

Сельское хозяйство в Украине / AP фото

Поэтому, если какая-то часть территории не будет использоваться и начнет зарастать растительностью, это будет большой плюс в плане борьбы с опустыниванием в Европе. Это в целом позитивно повлияет на глобальный климат. Если обратиться к примеру Чернобыля – самая ужасная техногенная катастрофа в истории человечества, туда больше никогда не вернутся люди, но там, где раньше жили люди, за последние 35 лет восстановился прекрасный дикий лес, это самый большой дикий лес в центральной Европе.

Чернобыль и Припять / Ю. Стацявичюс/LRT фото

Поэтому я думаю, что на территориях, которые загрязнены в последствии войны, может произойти тот же эффект - на время, пока их не будут использовать, произойдет позитивный экологический эффект для всей Европы. Сейчас нам приходится переживать все эти невероятные разрушения и уничтожения; во-первых, уничтожение того, что мы любим, а во-вторых, уничтожение условий нашей жизни.

Природа тоже относится к условиям нашей жизни - определенный микроклимат, качественная вода, качественный воздух; это то, что необходимо нам для жизни; и это все сейчас уничтожает Россия, и от этого мы никуда не можем деться, это реальность, в которой мы живем. Но если уж так получится, что, когда война закончится, на длительное время появятся заброшенные территории, и на них начнёт восстанавливаться природа, нужно будет быть честными и сказать: да, в этом есть и позитивный эффект.

- Как Европа почувствует на себе последствия загрязнения почвы в Украине? Не будет такого масштаба сельскохозяйственного производства, а что еще?

Сельское хозяйство в Украине во время российского вторжения / AP фото

- Во-первых, загрязнения не чувствуют и не знают государственных границ. Когда происходит взрыв любого боеприпаса, большая часть его содержимого попадает в атмосферу. Все страны, которые находятся недалеко от Украины, такие как Литва, Польша (не обязательно прямые соседи), почувствуют на себе не 100%, но часть загрязнений. Ветер не циркулирует в границах одной страны, и поэтому, возможно, где-то эти загрязнения выпадут в виде кислотного дождя.

Во-вторых, многие страны уже столкнулись с энергетическим и продовольственным кризисами, каждая страна по-своему решает эти проблемы. Например, во Франции и в Америке начали создавать новые поля там, где раньше были природные территории. Это делается из-за страха, что в будущем эти страны могут столкнуться с нехваткой продуктов. А ведь война очень далеко и от Франции, и от Америки, туда не долетают ракеты, там этого нет, но они тоже теряют природу, потому что принимаются меры для обеспечения населения достаточным количеством продуктов.

Германия и другие страны Западной Европы увеличили интенсивность вырубки леса, потому что им нужна древесина для отопления. Я понимаю, что Германия жертвует и своими ресурсами, и своим уровнем жизни, помогая сейчас Украине в войне. Это не просто война России против Украины, это нападение нецивилизованного мира на цивилизованный. Все страны Европы чем-то жертвуют для того, чтобы эта война быстрее закончилась, но эта жертва делает хуже уровень жизни людей, и это касается в том числе и природы.

Германия / AP фото

Германия – одна из лидирующих стран Европы по экологическим параметрам. Всегда очень много экологических инициатив исходило именно от Германии. И сейчас эта страна жертвует своей природой, чтобы помочь Украине, Германия отказывается от российских энергоресурсов, чтобы не финансировать войну. Поэтому немцам тоже стало хуже жить, у них стал хуже воздух, у них стало меньше природы, и все это из-за войны. Хотя все боевые действия происходят только на территории Украины, но страдают десятки других стран.