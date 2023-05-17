Иностранные послы в Литве призывают обеспечить права лиц ЛГБТИК+

В среду, отмечая Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, послы более двадцати стран в Литве выступили с заявлением, призывающим к равноправию представителей ЛГБТИК+ и легализации их партнерских отношений.

«Мы поддерживаем сообщество ЛГБТИК+ и верим, что каждый человек, как в наших странах, так и в Литве или за ее пределами, имеет право жить достойно и достоин уважения, без дискриминации и насилия. Это право, которое, к сожалению, не всегда обеспечивается», — говорится в заявлении послов.

В нем выражается поддержка усилий Литвы и Европейского Союза по созданию общества, «где права человека универсальны, разнообразие ценится и признается, и каждый человек может жить и любить с достоинством и уважением».

«Мы признаем, что сообщество ЛГБТИК+ в Литве, как в наших, так и во многих других странах, по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями, которые мешают им в полной мере участвовать и быть принятыми в общество. И это несмотря на тяжелую работу людей и организаций, стремящихся к равным правам для всех людей», — утверждают послы.

Это обращение, опубликованное посольством США, подписали представители посольств 22 стран, в том числе послы Израиля, Эстонии и Германии.

В заявлении говорится, что они поддерживают усилия, «по обеспечению людям ЛГБТИК+ тех же прав и возможностей, что и всем остальным, включая адекватное и недискриминационное медицинское обслуживание, образование, занятость, права собственности и жилье».

«Мы считаем, что сущностью семьи является любовь, которая проявляется во многих формах, но все они достойны всеобщей правовой защиты. Мы уважаем демократический процесс в Сейме и надеемся, что правовые акты, закрепляющие гражданские союзы, будут приняты», - подчеркивают послы.

Подготовленный представителями правящей партии законопроект о гражданском союзе, закрепляющий партнерские отношения лиц одного пола, рассмотрен Комитетом по правопорядку Сейма, но не внесен в зал пленарных заседаний для рассмотрения.

В настоящее время в Литве не узаконены партнерские отношения ни между мужчиной и женщиной, ни для однополых пар. Предыдущие попытки сделать это в парламенте не увенчались успехом.