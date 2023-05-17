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Новости2023.05.17 08:01

Великобритания и Нидерланды готовы помочь Украине получить самолеты F-16

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.17 08:01
В. Зеленский и Р. Сунак
В. Зеленский и Р. Сунак / AFP-Scanpix nuotr.

По словам премьер-министра Великобритании, законное место Украины - в НАТО 

Великобритания и Нидерланды намерены организовать "международную коалицию", цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. Об этом во вторник сообщило британское правительство.

По словам пресс-секретаря Даунинг-стрит, премьер-министры Великобритании и Нидерландов договорились о создании коалиции, которая окажет поддержку Украине "в расширении боевых возможностей ее авиации: от подготовки пилотов до поставок самолетов F-16". "Премьер-министр выразил убежденность в том, что законное место Украины - в НАТО. Оба лидера согласились с необходимостью предоставления Украине долговременной помощи в области безопасности для предупреждения атак в будущем", - говорится в заявлении пресс-секретаря премьер-министра Великобритании.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил глав Великобритании и Нидерландов: "Нам необходимы F-16. И я благодарен нашим союзникам за их готовность работать в этом направлении, включая подготовку наших пилотов"

Для поставок Украине истребителей американского производства F-16 требуется согласие американского правительства. До сих пор формально Белый дом отказывался предоставлять Киеву этот тип вооружений, ссылаясь на трудности, связанные с подготовкой пилотов, обслуживанием самолетов, а также их сравнительной беззащитностью перед российскими системами ПВО. Однако в марте телекомпания CNN сообщала о том, что американские военные пытались оценить сколь долго займет процесс обучения украинских пилотов управлению F-16.

В понедельник представитель Белого ответа ответил отрицательно на вопрос изменилась ли позиция американского правительства в отношении поставок Украине боевых самолетов.

Радио «Cвобода»

# В мире# Война в Украине
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