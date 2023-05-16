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Новости2023.05.16 17:48

ЦРУ создало телеграм-канал для вербовки россиян

НВ
"Настоящее время" 2023.05.16 17:48
ЦРУ
ЦРУ / RFE/RL

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал и опубликовало в нем ролик с призывом к россиянам делиться с ведомством информацией об экономике или высшем руководстве Российской Федерации.

В обращении к подписчикам канала ведомство призывает выйти на контакт с ЦРУ через анонимную информационную систему Tor. "ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", – говорится в обращении.

Также ведомство приглашает к сотрудничеству российских военнослужащих, дипломатов, ученых и IT-специалистов. "Установив с нами контакт, запаситесь терпением. Мы благодарим вас за смелость. Мы тщательно рассматриваем переданные документы, чтобы дать соответствующий ответ и при этом обеспечить вашу безопасность", – обещают в американском ведомстве.

Источники в ЦРУ, участвовавшие в проекте, рассказали CNN, что военные действия в Украине создали историческую возможность, "чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию РБК заявила, что телеграм-канал ЦРУ – "очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся".

Летом 2022 года Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе РФ появилась статья, которая вводит ответственность за "конфиденциальное сотрудничество" с иностранными спецслужбами, направленное против безопасности России. По этой статье может грозить до восьми лет лишения свободы.

"Настоящее время"

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