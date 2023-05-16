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Новости2023.05.16 12:45

Скамейки Эда Ширана появились в Таллинне: там можно слушать музыку британского исполнителя и узнать о его новом альбоме

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.16 12:45
Эд Ширан
Эд Ширан / AP nuotr.

В Таллинне появились семь желтых скамеек, где можно слушать музыку британского исполнителя Эда Ширана и узнать о его новом альбоме «Subtract». Скамейки появились в квартале Каларанна, у круизного терминала, на Певческом поле, недалеко от инфопункта Кадриоргского парка и на террасе Kivi Paber Käärid.

Скамейки будут установлены две недели, после чего их передадут на благотворительность, передает Postimees.

Скамейки в Талинне
Скамейки в Талинне / Новая газета - Балтия

Новый альбом Эда Ширана «Subtract» включает в себя 14 песен. «Я работал над Subtract в течение десяти лет, пытаясь создать идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, что, по моему мнению, должно быть. В начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мое отношение к музыке и искусству», — написал Эд Ширан в соцсетях о своем новом альбоме.

Новая газета – Балтия

Эд Ширан
Скамейки в Талинне
# Культура
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