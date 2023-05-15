VVT приобретет более чем за 52 млн евро у Skoda 91 троллейбус

К 2025 году компания общественного транспорта литовской столицы Vilniaus viesasis transportas (VVT) приобретет у чешской промышленной группы Skoda за 52,3 млн. евро 91 троллейбус Skoda 32Tr с низкой посадкой. Вильнюсское городское самоуправление, VVT и Skoda подписали соответствующее соглашение в понедельник в Вильнюсе.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что впервые в истории столичный парк общественного транспорта обновляется в таком масштабе.

Большая часть средств необходима для закупки троллейбусов – до 38,23 млн. евро - кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с партнерами. Сам банк предоставит до 30,58 млн евро собственных средств, а до 7,65 млн. евро были предоставлены Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития. Еще 10 млн евро VVT получит в рамках Программы по изменению климата.

Глава VVT Дарюс Алекнавичюс сообщил BNS, что в настоящее время ведутся переговоры с ЕБРР относительно оставшейся части средств, необходимых для закупки троллейбусов.

Первые новые троллейбусы Skoda должны прибыть в столицу в конце лета 2024 года, а остальные — в первой половине 2025 года. Цена одного троллейбуса достигает почти 575 тыс. евро.

В этом году VVT объявит очередной тендер на закупку 68 трехосных троллейбусов. Таким образом, к 2026 году всего будет закуплено 159 троллейбусов.