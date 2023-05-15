Макрон пообещал снабдить Украину десятками бронемашин и легких танков

Франция в ближайшие недели подготовит и оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, сообщает Le Figaro.

Макрон добавил, что Париж сосредоточил "свои усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины". Франция готова продолжать обучение украинских военных и оказывать содействие в гуманитарной сфере.

Как говорится в заявлении по итогам встречи двух президентов, военная поддержка Киева продолжается, готовятся новые поставки, "чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности".

Президенты двух стран также выступили за усиление "коллективного давления на Россию посредством новых санкций". Также Макрон и Зеленский поддержали усилия на привлечение к ответственности за военные преступления. Они призвали все стороны "придать максимальную международную легитимность" их инициативе по созданию спецтрибунала.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж 14 мая. Во французской столице он встретился также с премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонной. Ранее Зеленский посетил Германию, где встретился с с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Шольц официально объявил о новом пакете военной помощи Киеву и пообещал поддерживать Украину "до тех пор, пока это необходимо".

13 мая Зеленский посетил Рим и провел переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони. По их итогам встречи он сказал, что "есть очень важные решения по защите неба".

"Настоящее время"