Списки людей, подлежавших ссылке в советское время – доступны: будьте готовы заплатить 1000 евро за оцифрованные документы

После публикации списков лиц, подлежащих депортации, в Специальный архив поступило большое количество запросов от желающих ознакомиться с досье. Однако некоторые были удивлены суммой, которую нужно было заплатить. Жительница Вильнюса, обратившаяся в архив за файлом о депортации своего отца, сказала, что оцифровка документов обойдется ей более чем в 1 000 евро. По словам главного архивариуса, подготовить все для частного заказа — это дополнительная работа.

Когда в марте прошлого года жительница Вильнюса Она Печюлене узнала, что списки ссыльных доступны, сказала, что думала, что их дела уже находятся в цифровом формате.

Она попросила документы о депортации своего отца, но была удивлена суммой: 1 000 евро за файлы.

"Мой отец был арестован, заключен в лагерь, а затем 10 лет жил в ссылке. И я там родилась. И я давно думала, что хотела бы познакомиться с материалами, на основании которых все это произошло", - рассказала ЛРТ жительница Вильнюса О. Печюлене.

День скорби и надежды / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За цифровыми копиями документов женщина обратилась в Особый архив, где ей сообщили, что эта услуга платная. Женщина сказала, что, изначально думала, что это будет стоить максимум несколько десятков евро.

"Когда на прошлой неделе я получила счет, я была поражена, неприятно удивлена", - говорит О. Печюлене.

1 032,30 евро за документы отца, которые хранятся в Особом архиве. Архив утверждает, что дело не было оцифровано.

В целом из более чем 1,3 миллиона архивных дел оцифровано менее десятой части. Офис главного архивариуса заверил нас, что это нормальная практика - взимать плату за услуги, если запрашивается больше, чем позволяют функции архива.

День скорби и надежды / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Если вы хотите отдельную услугу, которая предоставляется только вам, то сотрудники, которые должны работать по планам Особого архива, обязаны отложить эту работу и готовить другое дело", - комментирует Дайва Лукшайте, начальник управления Особого архива.

Перечень платных услуг и порядок расчета оплаты утверждены Министерством культуры. Оцифровка одного документа обходится почти в евро.

"Основные составляющие - это рабочее время сотрудников государственных архивов, которое оплачивается почасовой ставкой. Это продолжительность работы", - говорит Вайда Ланкелене, представитель группы учреждений по вопросам памяти при Министерстве культуры.

"Это, скажем, услуга, предоставляемаяв порядке срочности, коэффициент древности - в зависимости от того, сколько лет запрашиваемым документам, сколько времени может занять поиск. Один ли это набор документов, который нужно изучить, или их больше. Если, например, документов много, а стоимость для человека очень высока, мы можем отобрать самые важные с нашей точки зрения документы и сделать [цифровые копии] только самых важных документов в деле", - объясняет Кястутис Ремейка, заместитель директора Особого архива.

День скорби и надежды / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Комиссия Сейма по борьбе за свободу и исторической памяти утверждает, что ситуацию необходимо изменить.

"Ясно одно - архивы должны быть реорганизованы и должны получить современный доступ к памяти. Что это означает? Это значит, что накопленные данные, документы должны быть оцифрованы", - говорит председатель комиссии Пауле Кузмицкене.

K. Ремейка подчеркивает: "Мы предлагаем всем желающим возможность прийти в читальный зал архива и увидеть документы в читальном зале своими глазами".

В читальном зале документы действительно можно сфотографировать. Интересно, что, когда посетитель приходит в читальный зал, сотрудники также должны найти нужные ему документы, собрать их и доставить, но эта услуга входит в обязательные функции учреждения и поэтому является бесплатной для посетителей, в отличие от тех, кто хочет получить цифровую или бумажную копию.