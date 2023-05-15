Списки людей, подлежавших ссылке в советское время – доступны: будьте готовы заплатить 1000 евро за оцифрованные документы

После публикации списков лиц, подлежащих депортации, в Специальный архив поступило большое количество запросов от желающих ознакомиться с досье. Однако некоторые были удивлены суммой, которую нужно было заплатить. Жительница Вильнюса, обратившаяся в архив за файлом о депортации своего отца, сказала, что оцифровка документов обойдется ей более чем в 1 000 евро. По словам главного архивариуса, подготовить все для частного заказа — это дополнительная работа.
Когда в марте прошлого года жительница Вильнюса Она Печюлене узнала, что списки ссыльных доступны, сказала, что думала, что их дела уже находятся в цифровом формате.
Она попросила документы о депортации своего отца, но была удивлена суммой: 1 000 евро за файлы.
"Мой отец был арестован, заключен в лагерь, а затем 10 лет жил в ссылке. И я там родилась. И я давно думала, что хотела бы познакомиться с материалами, на основании которых все это произошло", - рассказала ЛРТ жительница Вильнюса О. Печюлене.
За цифровыми копиями документов женщина обратилась в Особый архив, где ей сообщили, что эта услуга платная. Женщина сказала, что, изначально думала, что это будет стоить максимум несколько десятков евро.
"Когда на прошлой неделе я получила счет, я была поражена, неприятно удивлена", - говорит О. Печюлене.
1 032,30 евро за документы отца, которые хранятся в Особом архиве. Архив утверждает, что дело не было оцифровано.
В целом из более чем 1,3 миллиона архивных дел оцифровано менее десятой части. Офис главного архивариуса заверил нас, что это нормальная практика - взимать плату за услуги, если запрашивается больше, чем позволяют функции архива.
"Если вы хотите отдельную услугу, которая предоставляется только вам, то сотрудники, которые должны работать по планам Особого архива, обязаны отложить эту работу и готовить другое дело", - комментирует Дайва Лукшайте, начальник управления Особого архива.
Перечень платных услуг и порядок расчета оплаты утверждены Министерством культуры. Оцифровка одного документа обходится почти в евро.
"Основные составляющие - это рабочее время сотрудников государственных архивов, которое оплачивается почасовой ставкой. Это продолжительность работы", - говорит Вайда Ланкелене, представитель группы учреждений по вопросам памяти при Министерстве культуры.
"Это, скажем, услуга, предоставляемаяв порядке срочности, коэффициент древности - в зависимости от того, сколько лет запрашиваемым документам, сколько времени может занять поиск. Один ли это набор документов, который нужно изучить, или их больше. Если, например, документов много, а стоимость для человека очень высока, мы можем отобрать самые важные с нашей точки зрения документы и сделать [цифровые копии] только самых важных документов в деле", - объясняет Кястутис Ремейка, заместитель директора Особого архива.
Комиссия Сейма по борьбе за свободу и исторической памяти утверждает, что ситуацию необходимо изменить.
"Ясно одно - архивы должны быть реорганизованы и должны получить современный доступ к памяти. Что это означает? Это значит, что накопленные данные, документы должны быть оцифрованы", - говорит председатель комиссии Пауле Кузмицкене.
K. Ремейка подчеркивает: "Мы предлагаем всем желающим возможность прийти в читальный зал архива и увидеть документы в читальном зале своими глазами".
В читальном зале документы действительно можно сфотографировать. Интересно, что, когда посетитель приходит в читальный зал, сотрудники также должны найти нужные ему документы, собрать их и доставить, но эта услуга входит в обязательные функции учреждения и поэтому является бесплатной для посетителей, в отличие от тех, кто хочет получить цифровую или бумажную копию.