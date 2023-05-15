Naujienų srautas

Отделение Новая Почта в Каунасе
Новости 17 мин. назад

В Литве открыли еще одно отделение украинской Новой Почты

Риши Сунак и Владимир Зеленский
Новости 32 мин. назад

Великобритания поставит Украине сотни боевых беспилотников

Туристы
Новости 51 мин. назад

Количество туристов, приезжающих в Литву увеличилось в два раза

День скорби и надежды
Новости 1 ч. назад

Списки людей, подлежавших ссылке в советское время – доступны: будьте готовы заплатить 1000 евро за оцифрованные документы

Тролейбусы
Новости 1 ч. назад

VVT приобретет более чем за 52 млн евро у Skoda 91 троллейбус

Евгений Пригожин
Новости 2 ч. назад

WP рассказала о контактах Пригожина с украинской военной разведкой

Наличные деньги
Новости 2 ч. назад

Осужден мужчина, присвоивший средства, предназначавшиеся на помощь Украине

Молдова
Новости 3 ч. назад

Молдова начала процедуру выхода из Содружества Независимых Государств

Встреча В. Зеленского и Э. Макрона
Новости 3 ч. назад

Макрон пообещал снабдить Украину десятками бронемашин и легких танков

Заседание Сейма
Новости 3 ч. назад

Опрос: В рейтинге партий сохраняется поддержка социал-демократов

Куршская коса
Новости 4 ч. назад

ЮНЕСКО указало Литве готовить план защиты Куршской косы без России

„Bolt Drive“
Новости 4 ч. назад

Bolt Drive начинает деятельность и в Каунасе

Насилие (ассоциативное фото)
Новости 5 ч. назад

В Каунасе учитель уволен за возможное насилие над учеником: полиция расследует употребление наркотиков

Реджеп Эрдоган
Новости 6 ч. назад

Турцию 28 мая ждёт второй тур президентских выборов

Вильнюс
Новости 6 ч. назад

Безымянный сквер Вильнюса получит название Израильского

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG)
Новости 6 ч. назад

На этой неделе не будут курсировать поезда между Клайпедой и Вильнюсом

Новости2023.05.15 14:02

Списки людей, подлежавших ссылке в советское время – доступны: будьте готовы заплатить 1000 евро за оцифрованные документы

МВ
Милда Виликанските, служба новостей ЛРТ, LRT.lt 2023.05.15 14:02
День скорби и надежды
День скорби и надежды / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

После публикации списков лиц, подлежащих депортации, в Специальный архив поступило большое количество запросов от желающих ознакомиться с досье. Однако некоторые были удивлены суммой, которую нужно было заплатить. Жительница Вильнюса, обратившаяся в архив за файлом о депортации своего отца, сказала, что оцифровка документов обойдется ей более чем в 1 000 евро. По словам главного архивариуса, подготовить все для частного заказа — это дополнительная работа.

Когда в марте прошлого года жительница Вильнюса Она Печюлене узнала, что списки ссыльных доступны, сказала, что думала, что их дела уже находятся в цифровом формате.

Она попросила документы о депортации своего отца, но была удивлена суммой: 1 000 евро за файлы.

"Мой отец был арестован, заключен в лагерь, а затем 10 лет жил в ссылке. И я там родилась. И я давно думала, что хотела бы познакомиться с материалами, на основании которых все это произошло", - рассказала ЛРТ жительница Вильнюса О. Печюлене.

День скорби и надежды
День скорби и надежды / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За цифровыми копиями документов женщина обратилась в Особый архив, где ей сообщили, что эта услуга платная. Женщина сказала, что, изначально думала, что это будет стоить максимум несколько десятков евро.

"Когда на прошлой неделе я получила счет, я была поражена, неприятно удивлена", - говорит О. Печюлене.

1 032,30 евро за документы отца, которые хранятся в Особом архиве. Архив утверждает, что дело не было оцифровано.

В целом из более чем 1,3 миллиона архивных дел оцифровано менее десятой части. Офис главного архивариуса заверил нас, что это нормальная практика - взимать плату за услуги, если запрашивается больше, чем позволяют функции архива.

День скорби и надежды
День скорби и надежды / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Если вы хотите отдельную услугу, которая предоставляется только вам, то сотрудники, которые должны работать по планам Особого архива, обязаны отложить эту работу и готовить другое дело", - комментирует Дайва Лукшайте, начальник управления Особого архива.

Перечень платных услуг и порядок расчета оплаты утверждены Министерством культуры. Оцифровка одного документа обходится почти в евро.

"Основные составляющие - это рабочее время сотрудников государственных архивов, которое оплачивается почасовой ставкой. Это продолжительность работы", - говорит Вайда Ланкелене, представитель группы учреждений по вопросам памяти при Министерстве культуры.

"Это, скажем, услуга, предоставляемаяв порядке срочности, коэффициент древности - в зависимости от того, сколько лет запрашиваемым документам, сколько времени может занять поиск. Один ли это набор документов, который нужно изучить, или их больше. Если, например, документов много, а стоимость для человека очень высока, мы можем отобрать самые важные с нашей точки зрения документы и сделать [цифровые копии] только самых важных документов в деле", - объясняет Кястутис Ремейка, заместитель директора Особого архива.

День скорби и надежды
День скорби и надежды / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Комиссия Сейма по борьбе за свободу и исторической памяти утверждает, что ситуацию необходимо изменить.

"Ясно одно - архивы должны быть реорганизованы и должны получить современный доступ к памяти. Что это означает? Это значит, что накопленные данные, документы должны быть оцифрованы", - говорит председатель комиссии Пауле Кузмицкене.

K. Ремейка подчеркивает: "Мы предлагаем всем желающим возможность прийти в читальный зал архива и увидеть документы в читальном зале своими глазами".

В читальном зале документы действительно можно сфотографировать. Интересно, что, когда посетитель приходит в читальный зал, сотрудники также должны найти нужные ему документы, собрать их и доставить, но эта услуга входит в обязательные функции учреждения и поэтому является бесплатной для посетителей, в отличие от тех, кто хочет получить цифровую или бумажную копию.

День скорби и надежды
День скорби и надежды
День скорби и надежды
День скорби и надежды
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Отделение Новая Почта в Каунасе
18 мин. назад

В Литве открыли еще одно отделение украинской Новой Почты

Риши Сунак и Владимир Зеленский
33 мин. назад

Великобритания поставит Украине сотни боевых беспилотников

Туристы
52 мин. назад

Количество туристов, приезжающих в Литву увеличилось в два раза

Тролейбусы
1 ч. назад

VVT приобретет более чем за 52 млн евро у Skoda 91 троллейбус

Евгений Пригожин
2 ч. назад

WP рассказала о контактах Пригожина с украинской военной разведкой

Наличные деньги
2 ч. назад

Осужден мужчина, присвоивший средства, предназначавшиеся на помощь Украине

Молдова
3 ч. назад

Молдова начала процедуру выхода из Содружества Независимых Государств

Встреча В. Зеленского и Э. Макрона
3 ч. назад

Макрон пообещал снабдить Украину десятками бронемашин и легких танков

Заседание Сейма
3 ч. назад

Опрос: В рейтинге партий сохраняется поддержка социал-демократов

Куршская коса
4 ч. назад

ЮНЕСКО указало Литве готовить план защиты Куршской косы без России

Выборы в Турции
2023.05.14 23:28

Турцию, судя по всему, ждёт второй тур президентских выборов

Вильнюс
2023.05.15 09:09

Безымянный сквер Вильнюса получит название Израильского

Выборы в Турции
2023.05.14 18:21

Голосование на выборах президента Турции завершилось

Выборы в Турции
2023.05.14 19:03

На выборах президента Турции лидирует Эрдоган. Подсчёт продолжается

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG)
2023.05.15 09:05

На этой неделе не будут курсировать поезда между Клайпедой и Вильнюсом

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре
2023.05.14 20:55

На вильнюсском конгрессе говорилось о Международном трибунале по военным преступлениям России

Аптека
9
2023.05.15 08:20

Новая реальность Литвы: антибиотики приходится искать на другом конце страны, а врачи вынуждены выписывать не те лекарства

9
Реджеп Эрдоган
2023.05.15 09:11

Турцию 28 мая ждёт второй тур президентских выборов

Владимир Зеленский и Олаф Шольц
2023.05.14 18:13

Зеленский: Мы можем сделать поражение России «необратимым»

Куршская коса
2023.05.15 10:59

ЮНЕСКО указало Литве готовить план защиты Куршской косы без России