Погода: в Литву придет похолодание и дожди

Летняя погода, которая была на выходных, сохранится и в начале недели, но со вторника Литву ожидает небольшое похолодание, а дожди пройдут по всей территории страны.

В понедельник будет облачно, с прояснениями. Во второй половине дня на юго-западе Литвы пройдут дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть порывисты ветер со скоростью 8-13 м/с, Температура поднимется до 21-26 градусов выше нуля.

Ночью во вторник ожидается дождь. Днем небо будет пасмурным, а кратковременные дожди пройдут по всей территории страны. Температура воздуха составит 8-13 градусов ночью и 16-21 градусов днем.

В среду ночью существенных осадков не ожидается, днем во многих местах пройдут дожди. Температура ночью 5-10 градусов выше нуля, днем термометры покажут 15-20 градусов тепла.