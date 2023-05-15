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Погода: в Литву придет похолодание и дожди

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.05.15 08:50
Весна
Весна / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Летняя погода, которая была на выходных, сохранится и в начале недели, но со вторника Литву ожидает небольшое похолодание, а дожди пройдут по всей территории страны. 

В понедельник будет облачно, с прояснениями. Во второй половине дня на юго-западе Литвы пройдут дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть порывисты ветер со скоростью 8-13 м/с, Температура поднимется до 21-26 градусов выше нуля.

Ночью во вторник ожидается дождь. Днем небо будет пасмурным, а кратковременные дожди пройдут по всей территории страны. Температура воздуха составит 8-13 градусов ночью и 16-21 градусов днем.

В среду ночью существенных осадков не ожидается, днем во многих местах пройдут дожди. Температура ночью 5-10 градусов выше нуля, днем термометры покажут 15-20 градусов тепла.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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