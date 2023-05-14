Турцию, судя по всему, ждёт второй тур президентских выборов

На прошедших в воскресенье 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолевает порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре.

Государственный турецкий телеканал TRT, ссылаясь на результаты подсчёта чуть более 89% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана 49,94%. У его основного соперника - кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения "Народный альянс" Кемаля Кылычдароглу - 44,3%.

Государственное информационное агентство "Анадолу" после обработки более 80% избирательных бюллетеней показывало лидерство Эрдогана и его победу в первом туре с 50,4% голосов. Кылычдароглу на тот момент "Анадолу" давало 47,7%. После закрытия участков в 17 часов по местному времени государственные медиа на протяжении нескольких часов показывали лидерство Эрдогана, и что у него более 50%.

При этом Кылычдароглу утверждал на протяжении вечера, что собственные подсчёты его Национально-республиканской партии показывают, что на выборах лидирует он, а не Эрдоган. Оппозиция резко критикует данные по итогам голосования, приводимые "Анадолу", называя их "ненадёжными". В этой связи отмечалось, что госагентство сначала публикует результаты голосования из регионов, где поддержка Эрдогана наиболее сильна. При этом большинство бюллетеней в крупнейших городах - Стамбуле, Анкаре и Измире - ещё не были обработаны.

Источники в окружении обоих ведущих кандидатов не исключают вероятности второго тура, который состоится 28 мая, если ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не наберут более 50% голосов. Такое развитие событий прогнозировалось перед выборами.

Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряжённым для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.

В Турции 14 мая проходили также парламентские выборы. Глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер заявил, что воскресное голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах.

Всего на президентских выборах были представлены три кандидата — Реджеп Эрдоган, кандидат от единой оппозиции Кылычдароглу и представитель политического блока "Альянс АТА" ("альянс предков") Синан Оган. Он получил более 5% голосов.

После закрытия участков Реджеп Эрдоган написал в твиттере, что процесс голосования "соответствовал демократии". В случае победы 69-летний политик будет занимать должность президента ещё в течение пят лет.

Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию. Турция подошла к выборам с целым набором проблем, включая последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке страны три месяца назад. Его жертвами стали более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.

Страна переживает также экономический кризис. В прошлом году инфляция в Турции превысила 80%. Нерешённым остаётся и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения.

Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он направит страну по новому курсу, возрождая демократию "после нескольких лет государственных репрессий" и восстанавливая связи с Западом. Он также говорил, что сохранит дружественные отношения с Россией. Однако за несколько дней до выборов оппозиционный кандидат обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании.

Радио Свобода