На вильнюсском конгрессе говорилось о Международном трибунале по военным преступлениям России

Участники вильнюсского парламентского конгресса считают, что решения будущего трибунала принесут пользу и самим россиянам.

В повестке дня проходившего в Вильнюсе Глобального парламентского конгресса «Будущее мира» доминировали три темы: текущая мировая геополитическая ситуация и неспровоцированная агрессия России против Украины, парламентская демократия и пути ее реализации, а также долгосрочные общие вызовы будущего мира.

Последняя тема предусматривает необходимость пересмотра руководящих принципов будущего мира, сформулированных Организацией Объединенных Наций до 2030 года. Причиной является начавшаяся 24 февраля 2022 года полномасштабная агрессия российской армии против Украины.

Многие участники Конгресса с сожалением констатировали, что мир никогда не станет таким, каким был прежде.

Президент Международного института мира Зейд аль-Хусейн считает, что не все страны Запада относятся к войне в Украине должным образом и выделил в этой связи роль государств Балтии, которые прекрасно осознают, что их ждет в случае победы России. Господин Аль-Хусейн подчеркнул: «Международные организации должны способствовать и обеспечивать соблюдение государствами правовых норм. ООН должна была отреагировать на каждый аргумент, выдвинутый Путиным, а не ждать начала вторжения. Сегодня мы видим, насколько велики глобальные проблемы, но продолжаем надеяться, что международные институты продолжат работать эффективно. Уже после 2030 года все может резко измениться. Мы должны предпринять практические шаги для преодоления колоссальных изменений».

Президент Международного института мира одобрил идею создания международного трибунала для расследования российских преступлений и подчеркнул важность судебной программы защиты свидетелей.

«Главная причина отсутствия мира на Европейском континенте - авторитарный кремлевский режим»

Депутат Европейского парламента, член фракции «Европейская народная партия» Андрюс Кубилюс отметил, что будущее мира зависит от трансатлантической солидарности: «Только так можно добиться прочного мира в Европе. Нам нужно понять, как помочь России измениться, чтобы вернуться на демократический путь. Нам нужно помочь российскому обществу избавиться от постимперской мечты, а для этого мы должны сначала победить Украину с помощью наших военных систем».

Андрюс Кубилюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Евродепутат напомнил, что «холодная война» закончилась разрушением Берлинской стены. В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», он сказал: «Мы как раз будем об этом говорить на предстоящей в начале июня конференции в Брюсселе. Конечно, "разрушать Кремлевскую стену" будут в первую очередь граждане России. Они должны иметь ясную стратегию как для себя, так и для всех тех, кто России хочет помочь. А Запад должен иметь четкую стратегию помощи гражданам России. Это мы и будем обсуждать».

Андрюс Кубилюс уверен, что демократическая трансформация России – в интересах не только самих россиян, но и жителей всего европейского континента, потому что это является единственным условием восстановления стабильного мира в Европе.

«К сожалению, все переговоры насчет прекращения огня, "Минска-3" и так далее, ничего не дадут. Потому что сейчас самая главная причина отсутствия мира на Европейском континенте, это конечно, авторитарный кремлевский режим. Сегодня мы должны усиливать присутствие сил НАТО и в нашем регионе для того, чтобы обороняться и защищаться от такого режима. А для того, чтобы такой опасности не оставалось в Европе, единственный путь – перемены в самой России и ее трансформация в нормальную страну», - считает депутат Европейского парламента.

Андрюс Кубилюс также является сторонником создания Международного трибунала для расследования российских военных преступлений, в том числе и для того, чтобы показать самим россиянам пагубность имперского пути развития.

«Число стран-основательниц специального трибунала должно быть внушительным»

Заместитель председателя Комитета по европейским делам Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингерис задался вопросом: почему Запад все последние годы не реагировал на сигналы о том, что приближается война? Ведь точно такое же невнимание к нарастающей угрозе было и перед Второй Мировой войной.

Эмануэлис Зингерис / E. Genio/LRT nuotr.

«После победы Украины нашей задачей станет разрушение тоталитарного режима в России. Сейм Литвы уже проголосовал за членство Украины в НАТО, это же сделал и Сейм Польши», - указал он.

Коснувшись статуса России, как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Зингерис сказал, что война России против Украины является грубым нарушением международного права, которое «подорвало саму идею Организации Объединенных Наций. Ведь с момента основания ООН их главной идеей было объединение стран и обеспечение их мирного сосуществования».

По мнению зампреда Комитета по европейским делам Сейма Литвы, «необходимо повышать роль Генеральной Ассамблеи ООН, особенно в вопросах поддержания международного мира и безопасности».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила Эмануэлиса Зингериса рассказать, как на международном уровне идет продвижение идеи создания трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине. В ответ литовский политик назвал промедление в этом вопросе «постыдным».

«На счастье Кремля, раздрай между ведущими странами насчет формулы создания этого трибунала продолжается непозволительно долго. Мы всегда выступали за создание специального трибунала, а для этого число стран-основательниц должно быть внушительным», - отмечает Зингерис.

Вместе с тем сейчас идет работа над специальным регистром, куда вносятся все задокументированные преступления российских военных на временно оккупированных украинских территориях, а в Гааге подбирается здание, где будет размещаться международный трибунал.

В качестве докладчика Совета Европы по политическим последствиям войны России против Украины, Эмануэлис Зингерис сообщил, что за создание трибунала уже высказалось 46 стран мира, а количество зафиксированных и переданных в международные организации российских военных преступлений в Украине достигло 40 тысяч. При этом собеседник «Голоса Америки» высказал опасение, что государства с авторитарными режимами будут всячески пытаться принизить значение нового международного трибунала и пытаться параллельно инициировать создание судов по военному вмешательству стран Запада в их внутреннюю политику.

«Если бы люди поддерживали Лукашенко, он бы мог зайти гораздо дальше»

Советник Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы и парламентского сотрудничества, директор Центра европейского диалога

Анатолий Лебедько в самом начале своего выступления предложил почтить минутой молчания память украинцев, беларусов, грузин, чеченцев – «всех, кто отдал самое дорогое – жизнь – за свободу и независимость».

Анатолий Лебедько / Wikipedia

Обращая внимания на события в своей стране, он подчеркнул: «Беларусь - не Россия, а Лукашенко - не Беларусь». По мнению Лебедько, невозможно представить безопасную Европу без демократической Беларуси, а демократия в Беларуси наступит после свободных выборов. Пока над Беларусью нависает «ядерный щит Путина», война, по его словам, не закончена.

В беседе с Русской службой «Голоса Америки» Лебедько сказал: «Для того, чтобы было лучше понимание того, что Беларусь не Россия, а Лукашенко – не Беларусь, мы и приходим на такие встречи, мероприятия и конгрессы. Если ты не будешь продвигать белорусскую повестку, то ее нигде и не будет, никто не будет слушать и знать о Беларуси. Мы понимаем, что Шольц или Макрон не начинают рабочий день мыслями - а что там и как в Беларуси, кормят в тюрьме или не кормят. Есть тысяча других проблем, поэтому это действительно большая коллективная проблема всех беларусов».

Лебедько считает, что в данном вопросе очень важна роль Светланы Тихановской.

«Ее голос звучит громче всех, и мы тоже должны где-то шепотом, а где-то кричать о Беларуси. Поэтому я использую этот парламентский конгресс для того, чтобы еще раз обозначить несколько важных посланий, которые мы формулируем. В том числе и то, что Беларусь - не Россия, а Лукашенко - не Беларусь. Со второй частью понимание есть, Лукашенко от народа отделяют, потому что в 2020 году люди показали, что мы действительно народ, который имеет достоинство и который хотел бы жить в нормальной, цивилизованной, европейской стране».

По словам Анатолия Лебедько, 90% беларусов заявляют о неприятии войны против Украины. Так как, по его словам, «социологии в Беларуси нет от слова вообще и не было уже 10 лет назад», то эти цифры были получены в результате интернет-опросов.

«Здесь важно, какой [именно] вопрос задается. Если спросить у беларуса, какая на улице погода, то можно получить более-менее близкий к реальности ответ. А если спрашивать - вы за Лукашенко или против, то ни одна форма – ни телефонный опрос, ни личное общение, просто не дадут отражения реального положения вещей. Но согласно исследованиям, которые проводились через интернет, через обзвоны, с учетом того, что порядка 50% отказывались разговаривать, отсюда эти цифры и появляются. Мы также имеем социальные сети, людей внутри Беларуси, и на вопрос "готовы ли вы отправить воевать в Украину своих близких?" они отвечают категорическим "нет". То есть они преодолевают даже тот страх, который у них есть, и это позволяет нам говорить о том, что наше знамя — это не Лукашенко, а именно антивоенные настроения. И именно это сдерживает Лукашенко от этого шага – посылать кого-то туда. Потому что если бы люди поддерживали его так, как хотя бы в России, то он бы мог зайти гораздо дальше, чем куда он забрел вместе с Путиным».

Завершая свое выступление на конгрессе «Будущее мира», Анатолий Лебедько напомнил, что 21 мая – день международной солидарности с политзаключенными Беларуси, которых сейчас около 5000 человек.

Конгресс завершился принятием совместного заявления, в котором содержится призыв к парламентам мира продолжить и углубить обсуждение парламентской ответственности за будущее планеты.

В этом документе, в частности, говорится: «Выражаем нашу обеспокоенность упадком парламентской демократии в мире за последние десятилетия, как показывают международные исследования, и призываем законодательные органы, исполнительную власть и исследователей предпринять активные усилия для возрождения и укрепления основ парламентской демократии во всем мире».

Подписавшие это заявление отметили ценность разноформатных парламентских мероприятий, посвященных обсуждению долгосрочных вызовов будущего мира, и поддержали предложение Сейма Литовской Республики о продолжении межпарламентских дискуссий по наиболее важным аспектам будущего мира, которые были инициированы на этом Конгрессе.

Голос Америки