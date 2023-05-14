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Новости2023.05.14 18:21

Голосование на выборах президента Турции завершилось

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DW 2023.05.14 18:21
Выборы в Турции
Выборы в Турции / AP nuotr.

Голосование на парламентских и президентских выборах в Турции завершилось. Первые результаты ожидаются позднее.

Голосование на парламентских и президентских выборах в Турции завершилось. Избирательные участки закрылись в воскресенье, 14 мая, в 17.00 по местному времени.

Первые результаты ожидаются позднее. В общей сложности около 64 миллионов человек в Турции и за рубежом имели возможность проголосовать на выборах.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, правящий Турцией уже 20 лет, не может быть уверенным в переизбрании - согласно опросам, он и его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - шли почти вровень.

Голосование проходило в напряженной атмосфере. Есть опасения, что Эрдоган может не смириться с поражением, однако 12 мая президент заявил, что он в любом случае признает итоги выборов. Критики опасаются, что в случае его переизбрания страна НАТО Турция окончательно превратится в автократию.

Соперник Эрдогана Кылычдароглу

Соперник Эрдогана - 74-летний социал-демократ и алавит Кемаль Кылычдароглу - баллотировался от оппозиционного блока из шести партий. Он намерен вернуть Турцию к парламентской системе, восстановить независимость таких государственных учреждений, как Центробанк, и обуздать инфляцию. Кылычдароглу призывает вновь сблизиться с Германией и Евросоюзом. Он также выступает за ужесточение миграционной политики.

Если ни Эрдогану, ни Кылычдароглу не удастся набрать более 50 процентов голосов, то 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. В парламенте исламско-консервативная партия Эрдогана имеет большинство благодаря блоку с ультранационалистами. Удастся ли ей сохранить это большинство, неизвестно. Многое зависит от позиции прокурдской партии HDP, которая не входит в шестипартийный блок Кылычдароглу, но поддерживает его на президентских выборах.

DW

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