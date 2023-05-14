Лукашенко на фоне слухов о нездоровье не пришёл на торжества в Минске

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко уже пять дней - с 9 мая, когда он посетил парад в Москве - не появляется на публике. В воскресенье он не пришёл на торжества в Минске, посвящённые Дню государственного флага, герба и гимна Беларуси. Приветствие от его имени зачитал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В белорусских независимых СМИ и соцсетях продолжают обсуждаться слухи о болезни Лукашенко. Белорусский лидер в Москве выглядел нездоровым, не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы Неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с Владимиром Путиным и другими лидерами СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать - хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он не появлялся на публике, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. Издание "Зеркало" называет это "очень странным". При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчат.

13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. Через некоторое время кортеж выехал из центра.

День Государственных флага, герба и гимна отмечается в этом году впервые. Ровно 28 лет назад, 14 мая 1995 года, в Беларуси по инициативе Лукашенко, который уже тогда был президентом, прошёл референдум, на котором вместо национальных символов — бело-красно-белого флага и герба "Погоня" — была утверждена современная государственная символика, созданная на основе символики бывшей БССР.

Радио Свобода