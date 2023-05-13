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Новости2023.05.14 02:42

Швеция победила на "Евровидении-2023" в Ливерпуле

D LRT.lt BN
DW, LRT.lt, BBC News Русская служба 2023.05.14 02:42
Представительница Швеции Лорин победила на "Евровидении" второй раз
Представительница Швеции Лорин победила на "Евровидении" второй раз / AP nuotr.

Лорин из Швеции, которая уже выиграла "Евровидение" в 2012 году, принесла этой стране седьмую победу на конкурсе. Дуэт Tvorchi от Украины занял шестое место, представительница Литвы Моника Линките - одиннадцатое.

На конкурсе "Евровидение-2023" , который завершился в ночь на воскресенье, 14 мая, в Ливерпуле, победила представительница Швеции Лорин с композицией в стиле евро-поп "Tattoo". Лорин уже выигрывала "Евровидение" в 2012 году в Баку. В Ливерпуле она повторила успех ирландца Джони Логана. Он также в качестве исполнителя дважды занимал на конкурсе первое место. А Швеция сравнялась с Ирландией по числу побед - семь.

Первая десятка "Евровидения-2023"

Второе место на "Евровидении-2023" занял финн Кэрие с "Cha Cha Cha". Это микс из рэпа на финском языке, электро-музыки и металла. Другой звездой конкурса стала израильтянка Ноа Кирел, взявшая "бронзу". На сцене конкурса она станцевала под "Unicorn".

Далее места в первой десятке распределись следующим образом: Марко Менгони (Италия) - четвертое, Алессандра (Норвегия) - пятое,Tvorchi (Украина) - шестое, Gustaph (Бельгия) - седьмое, Алика (Эстония) - восьмое, Voyager (Австралия) - девятое, Vesna (Чехия) - десятое место.

11-е место Моники Линките

Моника Линките
Моника Линките / AP nuotr.

Представительница Литвы Моника Линките с песней "Stay" ("Čiūto tūto") заняла 11-е место. Моника улучшила свой результат - в 2015 году она уже стояла стояла на сцене "Евровидения" с Вайдасом Баумилой и заняла тогда 18-е место.

Литве присудили баллы комиссии следующих стран: Украина (10), Италия (3), Латвия (7), Мальта (4), Ирландия (1), Сан-Марино (8), Австрия (7), Германия (1), Эстония (1), Польша (3), Австралия (10), Дания (4), Швеция (6), Словения (8) и Великобритания (8).

Кстати, у Моники в подпевках выступала Никола Ламбрианос - певица, имитирующая певицу Адель (она родом из английского графства Эссекс). Именно она вдохновила Монику на то, чтобы принять участие в конкурсе.

Две певицы встретились в прошлом году в баре и Моника рассказала, что выступала на Евровидении в 2015 году.

Никола обожает Евровидение и поэтому спросила Монику: "Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы достать мне билет?". "Я пообещала купить ей билет, - рассказывает Моника, - потом вернулась в Литву и за один вечер написала песню". Через пару недель Моника пригласила Николу в Литву на национальный отбор... и они победили.

Моника Линките и Никола Ламбрианос
Моника Линките и Никола Ламбрианос / E. Blaževič / LRT nuotr.

"Евровидение-2023": Ливерпуль вместо Украины

На "Евровидении-2022" в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. Это значит, что конкурс должен был пройти в Украине. Но из-за российской агрессии организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз перенес его в Великобританию, которая заняла в Турине второе место.

На "Евровидении-2023" Украине было уделено особое внимание. В Ливерпуле во время полуфиналов и финала в качестве гостей выступили 11 украинских исполнителей, среди них Kalush Orchestra, Alyosha, Мария Яремчук, Джамала, Тина Кароль, Go_A, Верка Сердючка и другие. Ведущие конкурса, среди них солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, со сцены напоминали о ситуации в стране. А видео-открытки, которые транслируют перед выступлением конкурсантов, были сняты и в Украине.

Беларусь и Россия не участвуют в конкурсе. Россия была отстранена от "Евровидения" сразу после нападения на Украину в 2022 году. Беларусь - годом раньше за систематические нарушения свободы слова.

Представительница Швеции Лорин победила на "Евровидении" второй раз
Моника Линките
Моника Линките и Никола Ламбрианос
BBC News
# Культура
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