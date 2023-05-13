Naujienų srautas

Владимир Зеленский и Джоржа Мелони
Новости 50 мин. назад

Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии и папой Франциском

Моника Линките, Гитанас Науседа
Новости 5 ч. назад

В день финала «Евровидения» Монике Линките неожиданно позвонил президент

Флаги Германии и Украины
Новости 7 ч. назад

Берлин готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Киеву

Музей таможни
Новости 7 ч. назад

Ночь музеев в Вильнюсе: медитация Кинхин, таможенные собаки и самые громкие истории мошенничества

Юзеф Пилсудский
Новости 9 ч. назад

Ярослав Шимов. Что общего между Пилсудским и Ельциным?

Гитанас Науседа
Новости 12 ч. назад

Президент Литвы поддержал решение Великобритании передать дальнобойные ракеты Украине

Кемаль Кылычдароглу
Новости 13 ч. назад

Cоперник Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Турции

Организаторы в Британии обыграли момент проведения конкурса у себя вместо Украины, совместив названия обеих стран на баннерах, которые висят по всему Ливерпулю
Новости 13 ч. назад

"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков

Война России против Украины. Бахмут
Новости 13 ч. назад

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот"
Новости 13 ч. назад

CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Игорь Стрелков (Гиркин)
Новости 13 ч. назад

Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
Новости 13 ч. назад

Указ Путина: Нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

Железнодорожный вокзал в Калининграде
Новости 13 ч. назад

Эксперт: Калининград можно называть Караляучюсом только в историческом контексте

Китай и Россия
Новости 14 ч. назад

Глава МИД Литвы – за санкции китайским компаниям, помогающим России обойти ограничения

Арвидас Анушаускас
Новости 14 ч. назад

Глава министерства обороны: Литва обещает ускорить темпы обучения украинских военных

Газ
Новости 14 ч. назад

Премьеры Балтийских стран: Нехватки газа следующей зимой не будет

Новости2023.05.13 21:20

Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии и папой Франциском

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.13 21:20
Владимир Зеленский и Джоржа Мелони
Владимир Зеленский и Джоржа Мелони / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетил с визитом Италию. В Риме он провёл переговоры с президентом этой страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

На пресс-конференции Мелони, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и одобряет дальнейшие поставки ей оружия и другую помощь, выразила уверенность в победе Украины в войне, отметив, что Россия должна уйти с украинской территории. Зеленский отметил, что на переговорах шла речь, в том числе, о "важных решениях для защиты украинского неба" - то есть, вероятнее всего, о новых поставках средств ПВО. Подробностей он не привёл.

Вечером в субботу Зеленский встретился с папой римским Франциском. В телеграме он написал, что попросил главу католической церкви "осудить российские преступления в Украине, поскольку не может быть равенства между жертвой и агрессором". При этом президент Украины поблагодарил папу за неравнодушное отношение "к трагедии миллионов украинцев". Обсуждалась и тема вывезенных в Россию украинских детей. В пресс-службе Ватикана сообщили, что обсуждалась "гуманитарная и политическая ситуация" в Украине.

86-летний папа Франциск не раз призывал к прекращению войны, осуждал насилие и выражал сочувствие жителям Украины. При этом он прямо не называл Россию агрессором, из-за чего в его адрес звучала критика.

Ожидается, что из Италии Зеленский отправится в Германию, где в городе Ахен ему должны вручить премию имени Карла Великого.

Президент Украины посетил Италию в первый раз после начала российского широкомасштабного вторжения в феврале прошлого года. Мелони побывала в Киеве в январе 2023 года.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Моника Линките, Гитанас Науседа
5 ч. назад

В день финала «Евровидения» Монике Линките неожиданно позвонил президент

Флаги Германии и Украины
7 ч. назад

Берлин готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Киеву

Музей таможни
7 ч. назад

Ночь музеев в Вильнюсе: медитация Кинхин, таможенные собаки и самые громкие истории мошенничества

Юзеф Пилсудский
9 ч. назад

Ярослав Шимов. Что общего между Пилсудским и Ельциным?

Гитанас Науседа
12 ч. назад

Президент Литвы поддержал решение Великобритании передать дальнобойные ракеты Украине

Кемаль Кылычдароглу
13 ч. назад

Cоперник Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Турции

Организаторы в Британии обыграли момент проведения конкурса у себя вместо Украины, совместив названия обеих стран на баннерах, которые висят по всему Ливерпулю
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
13 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков

Война России против Украины. Бахмут
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
13 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот"
13 ч. назад

CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Игорь Стрелков (Гиркин)
13 ч. назад

Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Музей таможни
2023.05.13 14:12

Ночь музеев в Вильнюсе: медитация Кинхин, таможенные собаки и самые громкие истории мошенничества

Организаторы в Британии обыграли момент проведения конкурса у себя вместо Украины, совместив названия обеих стран на баннерах, которые висят по всему Ливерпулю
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.05.13 08:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков

Железнодорожный вокзал в Калининграде
2023.05.13 08:11

Эксперт: Калининград можно называть Караляучюсом только в историческом контексте

Игорь Стрелков (Гиркин)
2023.05.13 08:24

Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот"
2023.05.13 08:29

CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Война России против Украины. Бахмут
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.05.13 08:38
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

Моника Линките, Гитанас Науседа
2023.05.13 16:41

В день финала «Евровидения» Монике Линките неожиданно позвонил президент

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
2023.05.13 08:21

Указ Путина: Нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

Газ
2023.05.13 07:26

Премьеры Балтийских стран: Нехватки газа следующей зимой не будет

Гитанас Науседа
2023.05.13 09:16

Президент Литвы поддержал решение Великобритании передать дальнобойные ракеты Украине