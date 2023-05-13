Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии и папой Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетил с визитом Италию. В Риме он провёл переговоры с президентом этой страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

На пресс-конференции Мелони, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и одобряет дальнейшие поставки ей оружия и другую помощь, выразила уверенность в победе Украины в войне, отметив, что Россия должна уйти с украинской территории. Зеленский отметил, что на переговорах шла речь, в том числе, о "важных решениях для защиты украинского неба" - то есть, вероятнее всего, о новых поставках средств ПВО. Подробностей он не привёл.

Вечером в субботу Зеленский встретился с папой римским Франциском. В телеграме он написал, что попросил главу католической церкви "осудить российские преступления в Украине, поскольку не может быть равенства между жертвой и агрессором". При этом президент Украины поблагодарил папу за неравнодушное отношение "к трагедии миллионов украинцев". Обсуждалась и тема вывезенных в Россию украинских детей. В пресс-службе Ватикана сообщили, что обсуждалась "гуманитарная и политическая ситуация" в Украине.

86-летний папа Франциск не раз призывал к прекращению войны, осуждал насилие и выражал сочувствие жителям Украины. При этом он прямо не называл Россию агрессором, из-за чего в его адрес звучала критика.

Ожидается, что из Италии Зеленский отправится в Германию, где в городе Ахен ему должны вручить премию имени Карла Великого.

Президент Украины посетил Италию в первый раз после начала российского широкомасштабного вторжения в феврале прошлого года. Мелони побывала в Киеве в январе 2023 года.

Радио Свобода