В Британии ветер впервые сгенерировал больше электроэнергии, чем газ

В Великобритании ветряные турбины впервые произвели больше электроэнергии, чем тепловые электростанции на газе.

Согласно исследованиям Имперского колледжа Лондона, в первые три месяца этого года ветряные электростанции выработали треть всей электроэнергии в стране.

Параллельно, компания National Grid, управляющая электросетью страны, сообщила, что в апреле был зафиксирован рекордный период выработки еще и солнечной энергии.

Великобритания планирует к 2035 году производить всю электроэнергию с нулевыми нетто-выбросами углеводородов.

"На пути к созданию энергосистемы, полностью свободной от ископаемого топлива, еще много препятствий, но то, что ветер впервые превзошел газ, является действительно знаковым событием", - сказал Иэн Стаффелл, исследователь энергетики из Имперского колледжа и ведущий автор доклада.

Большая часть энергии ветра в Великобритании поступает с ветряных электростанций, расположенных в море. С 2015 года в Англии фактически запрещена установка новых наземных ветряных турбин.

Согласно действующим правилам планирования, компании могут подавать заявки на строительство наземных ветряных турбин только на землях, специально определенных под эти цели в планах землепользования, разработанных местными советами.

Ученые считают, что переход на возобновляемые источники энергии имеет решающее значение для сдерживания последствий изменения климата, которые уже ощущаются, в том числе в Великобритании, где в прошлом году был зафиксирован самый жаркий год за все время ведения этой статистики.

В стране растет производство энергии солнца и ветра. В первом квартале 2023 года 42% электроэнергии в Великобритании было выработано с помощью возобновляемых источников энергии, а 33% - за счет ископаемого топлива.

При этом на электроэнергию приходится всего 18% всех энергетических потребностей Великобритании: электричество не удовлетворяет, например, потребности в отоплении домов (которые в стране в основном топятся газом), производство и транспорт также требуют других источников энергии.

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