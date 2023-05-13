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Новости2023.05.13 16:41

В день финала «Евровидения» Монике Линките неожиданно позвонил президент

ЭЮ LRT.lt
Эйманте Юршенайте, LRT.lt 2023.05.13 16:41
Моника Линките, Гитанас Науседа
Моника Линките, Гитанас Науседа / E. Blaževič / LRT, BNS nuotr. koliažas

В день финала конкурса «Евровидение» представительнице Литвы Монике Линките позвонил и пожелал удачного выступления президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Президент позвонил представительнице Литвы сегодня утром. «Мы говорили очень коротко, всего несколько минут, президент пожелал мне удачи», - с улыбкой сказала порталу LRT.lt Моника, которой вечером предстоит выйти на большую сцену «Евровидения».

Моника Линките
Моника Линките / E. Blaževič / LRT nuotr.

Билет в финал Моника выиграла во время второго конкурсного полуфинала, прошедшего в четверг вечером. В тот раз президент Г. Науседа поздравил представительницу нашей страны в социальной сети. «Литва и вновь в финале «Евровидения»! Где бы мы в Европе ни находились, поздравим Монику Линките!» - написал президент.

Уже сегодня вечером станет ясно, кому достанется титул победителя 67-го конкурса «Евровидение», и какое место займет представительница Литвы Моника Линките.

Моника Линките, Гитанас Науседа
Моника Линките
# Культура
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