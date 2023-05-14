В Литве появилась функция оплаты топлива по номеру автомобиля

Сеть АЗС «Circle K Lietuva» представила новый способ оплаты услуг по номеру автомобиля.

Представитель компании Рокас Лауринавичюс пояснил, что на АЗС установлены считывающие государственные номера видеокамеры, которые связаны с приложением на смартфоне.

«До сих пор у нас было приложение, в котором водитель, проделав определенные действия, мог залить горючее. Сейчас это действует в паре с видеокамерами, считывающими номера, водителю ничего самому в приложении делать не придется. Один раз водитель дает разрешение в приложении на использование такого порядка оплаты и все. Чек будут высылать на электронную почту, если нужен будет бумажный, его можно распечатать в аппарате для самообслуживания», — рассказал Лауринавичюс

По его словам, новшество внедрят на всех АЗС в Литве. Однако функция не будет доступна на АЗС, где заправляются водители грузовиков. Таким способом также нельзя рассчитаться за газ.

Подобный метод расчета уже используется в США и других странах Балтии.

Новая газета. Балтия