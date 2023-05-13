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Новости2023.05.13 08:38

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

BN
BBC News Русская служба 2023.05.13 08:38
Война России против Украины. Бахмут
Война России против Украины. Бахмут / AP nuotr.

По состоянию на 12 мая ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута в ходе локальных контратак, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке. Аналитики института приводят в пример опубликованное в пятницу видео, снятое, как удалось подтвердить, на южном берегу Берховского водохранилища: на записи российские военные бегут с позиций, спасаясь от ударов украинской артиллерии.

Это видео подтверждает свидетельства многочисленных российских провоенных блогеров о том, что ВСУ успешно действуют на северо-западе Бахмута. В пятницу замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении. А глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Бахмут, чтобы "самостоятельно оценить сложившуюся обстановку".

Российские провоенные блогеры и другие заметные в информационном пространстве сторонники войны реагируют на контратаки ВСУ с разной степенью тревожности, отмечается в сводке. Многие считают, что последняя активность украинских военных в районе Бахмута – и есть начало большого весеннего контрнаступления Украины.

Украинские, а также и американские официальные лица тем временем говорят, что запланированное Киевом контрнаступление пока не началось. Анна Маляр в пятницу заявила, что ВСУ пока ведут оборонительные действия, которые иногда предполагают и контратаки. В схожем ключе высказались анонимный высокопоставленный американский военный и еще один западный чиновник, на которых ссылается телеканал CNN.

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# В мире# Война в Украине
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