Naujienų srautas

Война России против Украины. Бахмут
Новости 9 мин. назад

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот"
Новости 18 мин. назад

CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Игорь Стрелков (Гиркин)
Новости 23 мин. назад

Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
Новости 26 мин. назад

Указ Путина: Нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

Железнодорожный вокзал в Калининграде
Новости 36 мин. назад

Эксперт: Калининград можно называть Караляучюсом только в историческом контексте

Китай и Россия
Новости 56 мин. назад

Глава МИД Литвы – за санкции китайским компаниям, помогающим России обойти ограничения

Арвидас Анушаускас
Новости 1 ч. назад

Глава министерства обороны: Литва обещает ускорить темпы обучения украинских военных

Газ
Новости 1 ч. назад

Премьеры Балтийских стран: Нехватки газа следующей зимой не будет

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
Новости 13 ч. назад

В России уничтожен ещё один мемориал памяти ссыльным литовцам и полякам, на том месте их было убито почти 600

Парад Победы в Москве
Новости 13 ч. назад

Доверяй, но проверяй. Парад Победы в Москве – это очередной провал Путина или демонстрация силы?

Владимир Зеленский
Новости 15 ч. назад

Глава ЛРТ обещает поднять вопрос о возможности высказаться Зеленскому на "Евровидении"

Бахмут
Новости 15 ч. назад

Минобороны России признало отступление севернее Бахмута

Распитие алкоголя в автомобиле
Новости 16 ч. назад

Парламент Литвы ввел ответственность распитие алкоголя в автомобиле

Дворец правителей ВКЛ
Новости 17 ч. назад

«Львов поздравляет Вильнюс»: выставка шедевров от готики до модерна из Львовского музея

Виктор Шендерович
Новости 17 ч. назад

Прибывшего в Литву российского писателя Шендеровича облили кетчупом

Адам Михник
Новости 17 ч. назад

Польский публицист Адам Михник о свободе СМИ: "Польша подвергается путинизации"

Новости2023.05.13 08:29

CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.13 08:29
Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот"
Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот" / AP nuotr.

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", перехваченная на прошлой неделе зенитно-ракетным комплексом "Пэтриот", была выпущена по позиции самого комплекса под Киевом. Об этом сообщает СNN cо ссылкой на двух американских официальных лиц.

Российские электронные системы слежения вероятно засекли излучение мощного радара, используемого "Пэтриот" для выявления целей на значительном расстоянии. Такое излучение обычно маскируется, однако в данном случае это не помогло, предполагают собеседники CNN.

Для перехвата "Кинжала" потребовалось несколько ракет "Пэтриот". Это первое известное использование Украиной американского комплекса "Пэтриот", доставленного ей несколько недель назад.

Украина получила по меньшей мере два комплекса "Пэтриот": один из США и один из Германии. Ранее в её арсенале не было вооружения, способного уничтожать российские гиперзвуковые ракеты.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Война России против Украины. Бахмут
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
10 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

Игорь Стрелков (Гиркин)
24 мин. назад

Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
27 мин. назад

Указ Путина: Нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

Железнодорожный вокзал в Калининграде
37 мин. назад

Эксперт: Калининград можно называть Караляучюсом только в историческом контексте

Китай и Россия
57 мин. назад

Глава МИД Литвы – за санкции китайским компаниям, помогающим России обойти ограничения

Арвидас Анушаускас
1 ч. назад

Глава министерства обороны: Литва обещает ускорить темпы обучения украинских военных

Газ
1 ч. назад

Премьеры Балтийских стран: Нехватки газа следующей зимой не будет

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
13 ч. назад

В России уничтожен ещё один мемориал памяти ссыльным литовцам и полякам, на том месте их было убито почти 600

Парад Победы в Москве
13 ч. назад

Доверяй, но проверяй. Парад Победы в Москве – это очередной провал Путина или демонстрация силы?

Владимир Зеленский
15 ч. назад

Глава ЛРТ обещает поднять вопрос о возможности высказаться Зеленскому на "Евровидении"

Старый город Вильнюса
2023.05.12 11:38

В Вильнюсе будут проходить съемки фильма: где будет перекрыто движение?

Виктор Шендерович
2023.05.12 15:17

Прибывшего в Литву российского писателя Шендеровича облили кетчупом

Ингрида Шимоните
2023.05.12 13:36

Шимоните призывает отказаться от табу в деле военной помощи Украине

Военные беженцы из Украины в центре для беженцев Литве
2023.05.12 10:46

Исследование: более 30% украинских беженцев планируют остаться в Литве и после окончания войны

Калининград
2023.05.12 10:27

Два члена Сейма предлагают изменить название Калининграда, называть Караляучюсом

Адам Михник
Эксклюзив LRT.lt 6
2023.05.12 15:12
Эксклюзив LRT.lt

Польский публицист Адам Михник о свободе СМИ: "Польша подвергается путинизации"

6
Кибербезопасность
2023.05.12 13:29

Литовские сайты подвергаются атакам: хакеры ставят фото российских флагов и публикуют лозунги

Владимир Зеленский
2023.05.12 11:32

Times: Зеленскому не разрешили обратиться к участникам "Евровидения"

Распитие алкоголя в автомобиле
2023.05.12 16:14

Парламент Литвы ввел ответственность распитие алкоголя в автомобиле

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
2023.05.12 19:18

В России уничтожен ещё один мемориал памяти ссыльным литовцам и полякам, на том месте их было убито почти 600