CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", перехваченная на прошлой неделе зенитно-ракетным комплексом "Пэтриот", была выпущена по позиции самого комплекса под Киевом. Об этом сообщает СNN cо ссылкой на двух американских официальных лиц.

Российские электронные системы слежения вероятно засекли излучение мощного радара, используемого "Пэтриот" для выявления целей на значительном расстоянии. Такое излучение обычно маскируется, однако в данном случае это не помогло, предполагают собеседники CNN.

Для перехвата "Кинжала" потребовалось несколько ракет "Пэтриот". Это первое известное использование Украиной американского комплекса "Пэтриот", доставленного ей несколько недель назад.

Украина получила по меньшей мере два комплекса "Пэтриот": один из США и один из Германии. Ранее в её арсенале не было вооружения, способного уничтожать российские гиперзвуковые ракеты.

Радио Свобода