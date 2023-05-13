Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Отставной полковник ФСБ, бывший командир сепаратистов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил на пресс-конференции в Москве, что созданное им движение "Клуб рассерженных патриотов" (КРП) будет выступать как политическая сила.

Стрелков подверг резкой критике российские власти и Минобороны, однако воздержался от призывов к свержению президента Владимира Путина, назвав его единственным носителем легитимности в стране. Целью КРП он назвал противодействие коллапсу российской государственности.

По словам Стрелкова, руководство России сейчас пребывает "в стагнации", из-за чего стране грозит "новый 1917-й год". Он также назвал реальным поражение в войне в Украине. Победой он сам будет считать аннексию большей части территории Украины, включая Киев.

Пресс-конференцию посетили корреспонденты Reuters и ряда других западных СМИ, официальные российские информагентства, как утверждает Стрелков, её проигнорировали.

Стрелков обрушился с критикой на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, назвав его деятельность угрозой конституционному строю. Ранее Стрелков и Пригожин обменивались оскорблениями в соцсетях.

Одним из лидеров КРП Стрелков назвал Павла Губарева, первого лидера сепаратистов "ДНР", который участвовал в нынешней войне как рядовой российской армии и тоже резко критикует руководство.

Стрелков получил известность как командир отряда россиян, захвативших в апреле 2014 года город Славянск в Донецкой области Украины. Он поддерживает войну против Украины и при этом резко критикует российские власти - с ультранационалистических позиций. Суд в Нидерландах в связи с его ролью в катастрофе "Боинга" малайзийских авиалиний над Донбассом, сбитого из российского "Бука" летом 2014 года, приговорил Игоря Гиркина заочно к пожизненному заключению. Сам он вину отрицает.

Радио Свобода