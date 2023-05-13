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Новости2023.05.13 08:21

Указ Путина: Нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.13 08:21
Бегство россиян от мобилизации в Грузию
Бегство россиян от мобилизации в Грузию / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по снижению оттока населения из страны. 12 мая он подписал соответствующий указ, в котором внесены изменения в Концепцию государственной миграционной политики России.

Как говорится в документе, "в 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения Российской Федерации за рубеж". Что имеется в виду под изменившимися условиями, не поясняется.

24 февраля 2022 года по приказу Путина Россия начала широкомасштабное вооружённое вторжение в Украину, а в сентябре того же года в стране была объявлена мобилизация. В конце февраля-марте, а затем в конце сентября-октябре Россию, по оценкам, покинули сотни тысяч людей; люди выезжали и в другие месяцы, хотя и не столь интенсивно.

В указе говорится, что власти должны принять дополнительные меры "по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения за рубеж". Что это за меры, однако, не сказано.

Также Концепция дополняется пунктом, в котором говорится о необходимости "создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа", жителей четырёх областей Украины, об аннексии которых объявила Россия - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской - "покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания". Подробности также не приводятся; речь в данном случае идёт о гражданах Украины, каким образом российские власти хотят "создавать условия" для их возвращения на подконтрольные России территории - неясно.

Ещё один пункт указа предполагает "увеличение масштабов организованного привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности" на территории России.

Радио Свобода

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