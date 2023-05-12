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Глава ЛРТ обещает поднять вопрос о возможности высказаться Зеленскому на "Евровидении"

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BNS, LRT.lt 2023.05.12 17:20
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Глава литовской национальной теле-радиовещательной компании ЛРТ Моника Гарбачяускайте-Будрене обещает поднять на заседании Европейского вещательного союза (ЕВС) вопрос о возможности высказаться президенту Украины Владимиру Зеленскому на "Евровидении".

В ЕВС говорят, что уже приняли решение из-за строгих правил, не допускающих никаких политических заявлений.

"Решение относительно выступления Зеленского было принято руководством Европейского вещательного союза, которое следит за соблюдением этих правил. У него есть на это все полномочия. Однако завтра состоится заседание правления ЕВС, на котором член правления ЕБС, глава ЛРТ Гарбачяускайте-Будрене поднимет этот вопрос", — сообщила BNS в пятницу представитель ЛРТ по связям с общественностью Мигле Савицкайте.

В прошлом году девять стран, включая Литву, обратились в ЕВС с просьбой исключить Россию из Евровидения после вторжения Москвы в Украину.

Гарбачяускайте-Будрене подняла вопрос как об исключении России из конкурса "Евровидения", так и об исключении российских вещателей из членов ЕВС в правлении ЕВС.

Первоначально предложения не принимались, но в итоге было решено, что Россия не будет участвовать в "Евровидении", а членство российских вещателей было приостановлено.

"Такое решение было принято исходя из правил мероприятия и ценностей ЕВС. Россия также не участвует в песенном конкурсе в этом году", - сказала Савицкайте.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал решение ЕВС не разрешить президенту Украины выступить на финале конкурса, сказав, что разочарован.

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