Глава ЛРТ обещает поднять вопрос о возможности высказаться Зеленскому на "Евровидении"

Глава литовской национальной теле-радиовещательной компании ЛРТ Моника Гарбачяускайте-Будрене обещает поднять на заседании Европейского вещательного союза (ЕВС) вопрос о возможности высказаться президенту Украины Владимиру Зеленскому на "Евровидении".

В ЕВС говорят, что уже приняли решение из-за строгих правил, не допускающих никаких политических заявлений.

"Решение относительно выступления Зеленского было принято руководством Европейского вещательного союза, которое следит за соблюдением этих правил. У него есть на это все полномочия. Однако завтра состоится заседание правления ЕВС, на котором член правления ЕБС, глава ЛРТ Гарбачяускайте-Будрене поднимет этот вопрос", — сообщила BNS в пятницу представитель ЛРТ по связям с общественностью Мигле Савицкайте.

В прошлом году девять стран, включая Литву, обратились в ЕВС с просьбой исключить Россию из Евровидения после вторжения Москвы в Украину.

Гарбачяускайте-Будрене подняла вопрос как об исключении России из конкурса "Евровидения", так и об исключении российских вещателей из членов ЕВС в правлении ЕВС.

Первоначально предложения не принимались, но в итоге было решено, что Россия не будет участвовать в "Евровидении", а членство российских вещателей было приостановлено.

"Такое решение было принято исходя из правил мероприятия и ценностей ЕВС. Россия также не участвует в песенном конкурсе в этом году", - сказала Савицкайте.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал решение ЕВС не разрешить президенту Украины выступить на финале конкурса, сказав, что разочарован.