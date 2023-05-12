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Парламент Литвы ввел ответственность распитие алкоголя в автомобиле

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.12 16:14
Распитие алкоголя в автомобиле
Распитие алкоголя в автомобиле / Fot. „Shutterstock“

Литовский парламент принял поправки к Кодексу административных правонарушений и ввел ответственность за незаконную перевозку и распитие алкоголя в автомобиле.

За поправки к закону проголосовали 96 депутатов, еще 7 воздержались. С 1 июня распитие, хранение и перевозка алкоголя (открытой тары) в салоне автомобиля грозит штраф в размере 40 —100 евро. За повторное нарушение — штраф в размере 100-140 евро.

Похожий закон в Литве вступил в силу в 2009 году, но до сих пор за распитие алкоголя в машине наказывали лишь водителя.

Новая газета - Балтия

# Литва
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