Парламент Литвы ввел ответственность распитие алкоголя в автомобиле

Литовский парламент принял поправки к Кодексу административных правонарушений и ввел ответственность за незаконную перевозку и распитие алкоголя в автомобиле.

За поправки к закону проголосовали 96 депутатов, еще 7 воздержались. С 1 июня распитие, хранение и перевозка алкоголя (открытой тары) в салоне автомобиля грозит штраф в размере 40 —100 евро. За повторное нарушение — штраф в размере 100-140 евро.

Похожий закон в Литве вступил в силу в 2009 году, но до сих пор за распитие алкоголя в машине наказывали лишь водителя.



Новая газета - Балтия