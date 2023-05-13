Медалинскас: Отказ Турции предоставить Украине ЗРК С-400 – часть соглашения с Россией

На этой неделе Анкара отказала США в передаче Украине российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу, подчеркнув, что «это не отвечает стратегическим приоритетам страны». Русская служба Радио LRT попросила прокомментировать этот отказ политического обозревателя Альвидаса Медалинскаса.

Русская служба Радио LRT попросила прокомментировать этот отказ политического обозревателя Альвидаса Медалинскаса.

- Как бы вы прокомментировали отказ Турции? Связано ли это с президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут 14 мая в Турции? Предстоящее голосование будет непростым испытанием для действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вот уже 20 лет находящегося у власти. Страна переживает тяжелейший экономический кризис, который усугубило недавнее разрушительное землетрясение, унесшее 50 тысяч жизней и лишившее крова два миллиона человек.

- Если Эрдоган проиграет, то вопрос - кто может выиграть, кто может выйти во второй тур президентских выборов? Среди кандидатов на президентский пост есть довольно сильные личности, прозападные, пронатовские, но есть и другие кандидаты.

Что касается отказа Турции предоставить Украине ракетные комплексы С-400, которые она приобрела у России, чем вызвала гнев США, этот отказ может быть частью соглашения, которое было заключено с Россией при покупке комплексов: что это вооружение не будет никому передаваться, продаваться, и что оно будет использовано только Турцией.

Несмотря на то, что Турция – член НАТО, а США являются одной из основных стран альянса, я понимаю, что нереально ждать от Турции передачи ракетных комплексов Украине. Конечно, Украина рассчитывала на это вооружение, оно необходимо для успешного контрнаступления.

Alvydas Medalinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Позиция Турции в войне России с Украиной неоднозначна: с одной стороны, она выступала в качестве посредника в переговорах о «зерновом коридоре», с другой стороны – Турция поддерживает тесные связи с Россией (торговля, туризм и т. д.).

- Надо отметить, что со времён холодной войны Турция является очень важным членом Северо-Атлантического альянса. Конечно, и Литва, и другие страны НАТО хотели бы, чтобы Турция по-прежнему была таковой. Однако при президентстве Эрдогана Турция выбрала такую политику, что вроде бы и член НАТО, и не очень, о чем свидетельствуют эти очень теплые отношения с Россией, вызывающие недоумение у других стран Северо-Атлантического альянса.

На мой взгляд, это объясняется тем, что некоторые аналитики убеждены (и, кстати, говорят об этом): о готовящемся перевороте 2016 года Эрдогана предупредил Путин, и не только предупредил, но и убедил, что в этом принимали участие страны НАТО.

А ведь был момент, когда у Турции с Россией были очень напряженные отношения из-за сирийских событий, когда Турция сбила российский военный самолет. Но экономические интересы, и, в некотором смысле, геополитические интересы Турции подтолкнули ее к более, я бы сказал, нейтральной позиции в НАТО и к более теплым отношениям с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин / Фото АР

- Есть ли надежда на то, что во главе Турции окажется не Эрдоган, и политика этого государства изменится?

- Такая возможность есть, об этом говорят и цифры. Среди кандидатов на пост президента есть серьёзные личности, один из которых, кстати, высказывается за более активную роль Турции в НАТО и за более твердую позицию в отношении российской агрессии против Украины.

Но, если это и произойдет (я имею в виду победу не Эрдогана), то курс Турции в этом смысле изменится не сразу, потому что во время президентства Эрдогана Турция много инвестировала для того, чтобы стать «энергетическим хабом» российского газа. К тому же, у Турции очень большие интересы и на Южном Кавказе: отношения с Азербайджаном, Карабахский конфликт, а также интересы в Сирии, Ливии и в Украине. Но я очень надеюсь на то, чтобы и в случае победы Эрдогана у Турции была более ясная позиция в отношении НАТО, потому что Турция является очень важной страной, особенно когда мы говорим о безопасности в Черном море. Западу нужна такая страна в Северо-Атлантическом альянсе.