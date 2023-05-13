Naujienų srautas

Наличные деньги
Новости 13 мин. назад

C 2024 года Литва ужесточает порядок ввоза наличных через границу с Беларусью и Россией

Ракетно-зенитный комплекс С-400
Новости 14 мин. назад

Медалинскас: Отказ Турции предоставить Украине ЗРК С-400 – часть соглашения с Россией

Представительница Швеции Лорин победила на "Евровидении" второй раз
Новости 16 мин. назад

Швеция победила на "Евровидении-2023" в Ливерпуле

Владимир Зеленский и Джоржа Мелони
Новости 5 ч. назад

Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии и папой Франциском

Моника Линките, Гитанас Науседа
Новости 10 ч. назад

В день финала «Евровидения» Монике Линките неожиданно позвонил президент

Флаги Германии и Украины
Новости 12 ч. назад

Берлин готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Киеву

Музей таможни
Новости 12 ч. назад

Ночь музеев в Вильнюсе: медитация Кинхин, таможенные собаки и самые громкие истории мошенничества

Юзеф Пилсудский
Новости 13 ч. назад

Ярослав Шимов. Что общего между Пилсудским и Ельциным?

Гитанас Науседа
Новости 17 ч. назад

Президент Литвы поддержал решение Великобритании передать дальнобойные ракеты Украине

Кемаль Кылычдароглу
Новости 17 ч. назад

Cоперник Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Турции

Организаторы в Британии обыграли момент проведения конкурса у себя вместо Украины, совместив названия обеих стран на баннерах, которые висят по всему Ливерпулю
Новости 18 ч. назад

"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков

Война России против Украины. Бахмут
Новости 18 ч. назад

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот"
Новости 18 ч. назад

CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Игорь Стрелков (Гиркин)
Новости 18 ч. назад

Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
Новости 18 ч. назад

Указ Путина: Нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

Железнодорожный вокзал в Калининграде
Новости 18 ч. назад

Эксперт: Калининград можно называть Караляучюсом только в историческом контексте

Новости2023.05.14 02:44

Медалинскас: Отказ Турции предоставить Украине ЗРК С-400 – часть соглашения с Россией

Ольга Угрюмова РС LRT.lt
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.05.14 02:44
Ракетно-зенитный комплекс С-400
Ракетно-зенитный комплекс С-400 / Фото Vida Press

На этой неделе Анкара отказала США в передаче Украине российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу, подчеркнув, что «это не отвечает стратегическим приоритетам страны». Русская служба Радио LRT попросила прокомментировать этот отказ политического обозревателя Альвидаса Медалинскаса.

Русская служба Радио LRT попросила прокомментировать этот отказ политического обозревателя Альвидаса Медалинскаса.

- Как бы вы прокомментировали отказ Турции? Связано ли это с президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут 14 мая в Турции? Предстоящее голосование будет непростым испытанием для действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вот уже 20 лет находящегося у власти. Страна переживает тяжелейший экономический кризис, который усугубило недавнее разрушительное землетрясение, унесшее 50 тысяч жизней и лишившее крова два миллиона человек.

- Если Эрдоган проиграет, то вопрос - кто может выиграть, кто может выйти во второй тур президентских выборов? Среди кандидатов на президентский пост есть довольно сильные личности, прозападные, пронатовские, но есть и другие кандидаты.

Что касается отказа Турции предоставить Украине ракетные комплексы С-400, которые она приобрела у России, чем вызвала гнев США, этот отказ может быть частью соглашения, которое было заключено с Россией при покупке комплексов: что это вооружение не будет никому передаваться, продаваться, и что оно будет использовано только Турцией.

Несмотря на то, что Турция – член НАТО, а США являются одной из основных стран альянса, я понимаю, что нереально ждать от Турции передачи ракетных комплексов Украине. Конечно, Украина рассчитывала на это вооружение, оно необходимо для успешного контрнаступления.

Alvydas Medalinskas
Alvydas Medalinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Позиция Турции в войне России с Украиной неоднозначна: с одной стороны, она выступала в качестве посредника в переговорах о «зерновом коридоре», с другой стороны – Турция поддерживает тесные связи с Россией (торговля, туризм и т. д.).

- Надо отметить, что со времён холодной войны Турция является очень важным членом Северо-Атлантического альянса. Конечно, и Литва, и другие страны НАТО хотели бы, чтобы Турция по-прежнему была таковой. Однако при президентстве Эрдогана Турция выбрала такую политику, что вроде бы и член НАТО, и не очень, о чем свидетельствуют эти очень теплые отношения с Россией, вызывающие недоумение у других стран Северо-Атлантического альянса.

На мой взгляд, это объясняется тем, что некоторые аналитики убеждены (и, кстати, говорят об этом): о готовящемся перевороте 2016 года Эрдогана предупредил Путин, и не только предупредил, но и убедил, что в этом принимали участие страны НАТО.

А ведь был момент, когда у Турции с Россией были очень напряженные отношения из-за сирийских событий, когда Турция сбила российский военный самолет. Но экономические интересы, и, в некотором смысле, геополитические интересы Турции подтолкнули ее к более, я бы сказал, нейтральной позиции в НАТО и к более теплым отношениям с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин / Фото АР

- Есть ли надежда на то, что во главе Турции окажется не Эрдоган, и политика этого государства изменится?

- Такая возможность есть, об этом говорят и цифры. Среди кандидатов на пост президента есть серьёзные личности, один из которых, кстати, высказывается за более активную роль Турции в НАТО и за более твердую позицию в отношении российской агрессии против Украины.

Но, если это и произойдет (я имею в виду победу не Эрдогана), то курс Турции в этом смысле изменится не сразу, потому что во время президентства Эрдогана Турция много инвестировала для того, чтобы стать «энергетическим хабом» российского газа. К тому же, у Турции очень большие интересы и на Южном Кавказе: отношения с Азербайджаном, Карабахский конфликт, а также интересы в Сирии, Ливии и в Украине. Но я очень надеюсь на то, чтобы и в случае победы Эрдогана у Турции была более ясная позиция в отношении НАТО, потому что Турция является очень важной страной, особенно когда мы говорим о безопасности в Черном море. Западу нужна такая страна в Северо-Атлантическом альянсе.

Государственный флаг Турции
Государственный флаг Турции / Фото Jerrard/Unsplash
Ракетно-зенитный комплекс С-400
Alvydas Medalinskas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
Государственный флаг Турции
# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Наличные деньги
14 мин. назад

C 2024 года Литва ужесточает порядок ввоза наличных через границу с Беларусью и Россией

Представительница Швеции Лорин победила на "Евровидении" второй раз
17 мин. назад

Швеция победила на "Евровидении-2023" в Ливерпуле

Владимир Зеленский и Джоржа Мелони
5 ч. назад

Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии и папой Франциском

Моника Линките, Гитанас Науседа
10 ч. назад

В день финала «Евровидения» Монике Линките неожиданно позвонил президент

Флаги Германии и Украины
12 ч. назад

Берлин готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Киеву

Музей таможни
12 ч. назад

Ночь музеев в Вильнюсе: медитация Кинхин, таможенные собаки и самые громкие истории мошенничества

Юзеф Пилсудский
13 ч. назад

Ярослав Шимов. Что общего между Пилсудским и Ельциным?

Гитанас Науседа
17 ч. назад

Президент Литвы поддержал решение Великобритании передать дальнобойные ракеты Украине

Кемаль Кылычдароглу
17 ч. назад

Cоперник Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Турции

Организаторы в Британии обыграли момент проведения конкурса у себя вместо Украины, совместив названия обеих стран на баннерах, которые висят по всему Ливерпулю
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
18 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков

Музей таможни
2023.05.13 14:12

Ночь музеев в Вильнюсе: медитация Кинхин, таможенные собаки и самые громкие истории мошенничества

Организаторы в Британии обыграли момент проведения конкурса у себя вместо Украины, совместив названия обеих стран на баннерах, которые висят по всему Ливерпулю
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.05.13 08:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков

Моника Линките, Гитанас Науседа
2023.05.13 16:41

В день финала «Евровидения» Монике Линките неожиданно позвонил президент

Железнодорожный вокзал в Калининграде
2023.05.13 08:11

Эксперт: Калининград можно называть Караляучюсом только в историческом контексте

Игорь Стрелков (Гиркин)
2023.05.13 08:24

Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год

Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот"
2023.05.13 08:29

CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Война России против Украины. Бахмут
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.05.13 08:38
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ISW: Украинские военные продвинулись в Бахмуте

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
2023.05.13 08:21

Указ Путина: Нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

Газ
2023.05.13 07:26

Премьеры Балтийских стран: Нехватки газа следующей зимой не будет

Юзеф Пилсудский
2023.05.13 13:05

Ярослав Шимов. Что общего между Пилсудским и Ельциным?