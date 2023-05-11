Названа вторая десятка финалистов Евровидения

11 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. На этот раз выступали участники из 16 стран, однако дойти до гранд-финала удалось только десяти. Среди них участница из Литвы Моника Линките.

Второй полуфинал Евровидения состоялся в четверг вечером на арене Ливерпуля, где литовская певица Моника Линките исполнила песню "Stay (Čiūto tūto)". Вместе с 9 другими исполнителями она обеспечила себе место в финале.

В четверг вечером выступили 16 стран: Дания, Армения, Румыния, Эстония, Бельгия, Кипр, Исландия, Греция, Польша, Словения, Сакартвел, Сан-Марино, Австрия, Албания, Литва и Австралия. Из них в финал прошли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Моника Линките на второй репетиции конкурса "Евровидение" / E. Blaževič / LRT nuotr.

Еще десять стран - Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чешская Республика, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия и Финляндия - прошли в финал после первого полуфинала во вторник.

Согласно правилам конкурса, Литва не могла голосовать за свою песню в четверг вечером, но зрители из Великобритании, Испании и Украины также голосовали в этом полуфинале. Эти страны, а также Германия, Франция и Италия выходят в финал автоматически - пять из них являются гранд-спонсорами конкурса, а Украина имеет право на участие как победитель прошлого года.

Финал конкурса состоится 13 мая в субботу.