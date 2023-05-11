Naujienų srautas

Ракета Storm Shadow
Новости 18 мин. назад

Украина получила от Великобритании крылатые ракеты дальнего радиуса

Электроскутеры
Новости 48 мин. назад

Сейм будет решать судьбу электросамокатов на улицах городов: некоторые депутаты предлагают их полностью запретить

Дональд Трамп
Новости 1 ч. назад

Трамп отказался называть Путина военным преступником и пообещал в случае победы на выборах прекратить войну в Украине за 24 часа

Российский паспорт
Новости 1 ч. назад

Сербия отказывается от упрощенной процедуры предоставления гражданства россиянам

Дубай
Новости 2 ч. назад

Министр: с ноября появится прямой рейс из Вильнюса в Дубай

Калининград
Новости 2 ч. назад

В Кремле резко осудили решение Польши переименовать Калининград

Моника Линките
Новости 3 ч. назад

"Наконец, все так, как мы мечтали". Сегодня в полуфинале "Евровидения" выступит представительница Литвы Моника Линките

Фуры (ассоциативное фото)
Новости 4 ч. назад

FT: при транзите через Россию "исчезли" товары из ЕС на 1 млрд долларов

Константинас Гудаускас
Новости 4 ч. назад

Литовец Константинас Гудаускас спас в Украине 200 человек: «После победы Украины, я вернусь домой в Литву»

Слева направо: Надя Туринцев, Анна Билоборова, Доуня Сичов представляют фильм «Мариуполис 2» на Каннском кинофестивале
Новости 4 ч. назад

Премию «Европеец года» в Литве получили режиссеры фильма «Мариуполис-2» Анна Белоброва и ее погибший муж Мантас Кведаравичюс

Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге
Новости 5 ч. назад

Разведка в Лондоне: Минобороны РФ рекрутирует заключенных

Мигранты (ассоциативное фото)
Новости 5 ч. назад

КС Литвы рассмотрит дело о расселении в Центре регистрации иностранцев

Весна
Новости 6 ч. назад

Погода: Литву ожидает солнечный и теплый день

Киев, январь 2023 г.
Новости 6 ч. назад

ЛРТ из Украины. Экономика войны: «Пугают не столько обстрелы, сколько мысль о том, как прокормить детей»

Пятрас Гражулис
Новости 7 ч. назад

Парламетарию Пятрасу Гражулису грозит импичмент

Атака дронов в Москве (архивное фото)
Новости 8 ч. назад

Несколько регионов России подверглись обстрелам и атакам дронов

Новости2023.05.11 15:36

Украина получила от Великобритании крылатые ракеты дальнего радиуса

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.11 15:36
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow / Vida Press nuotr.

Украина впервые получила от стран Запада крылатые ракеты, способные поражать цели на дистанциях больше 200 километров. Первым об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN, позднее это подтвердило британское правительство, передаёт Би-би-си. Великобритания поставила Киеву современные крылатые ракеты Storm Shadow. 

До сих пор украинская армия получала от Запада вооружение, способное атаковать цели на дистанции до 80 километров, напоминает CNN. Украина требовала от союзников поставок дальнобойных ракетных комплексов на протяжении всего конфликта, но получала отказы.

Вашингтон, а вслед за ним и другие союзники по НАТО, воздерживался от поставки вооружений, способных поражать цели в глубине российской территории. Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности премьер Великобритании Риши Сунак пообещал, что королевство станет первым государством, которое предоставит ВСУ дальнобойное оружие.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая заявил на заседании Палаты общин, что ракеты позволят Украине "отбросить российские войска" с территории страны. CNN сообщает, что британское правительство получило у Киева гарантии, что ракеты не будут атаковать российскую территорию. Однако речь не идёт о целях на аннексированных территориях Украины.

Ракеты Storm Shadow способны поражать цели в российском тылу, что может быть важным для срыва российских операций и подготовки широкомасштабного украинского наступления. В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли "красной линией", на пересечение которой будет дан ответ.

Радио «Cвобода»

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Электроскутеры
49 мин. назад

Сейм будет решать судьбу электросамокатов на улицах городов: некоторые депутаты предлагают их полностью запретить

Дональд Трамп
1 ч. назад

Трамп отказался называть Путина военным преступником и пообещал в случае победы на выборах прекратить войну в Украине за 24 часа

Российский паспорт
1 ч. назад

Сербия отказывается от упрощенной процедуры предоставления гражданства россиянам

Дубай
2 ч. назад

Министр: с ноября появится прямой рейс из Вильнюса в Дубай

Калининград
2 ч. назад

В Кремле резко осудили решение Польши переименовать Калининград

Моника Линките
6
3 ч. назад

"Наконец, все так, как мы мечтали". Сегодня в полуфинале "Евровидения" выступит представительница Литвы Моника Линките

6
Фуры (ассоциативное фото)
4 ч. назад

FT: при транзите через Россию "исчезли" товары из ЕС на 1 млрд долларов

Константинас Гудаускас
7
4 ч. назад

Литовец Константинас Гудаускас спас в Украине 200 человек: «После победы Украины, я вернусь домой в Литву»

7
Слева направо: Надя Туринцев, Анна Билоборова, Доуня Сичов представляют фильм «Мариуполис 2» на Каннском кинофестивале
4 ч. назад

Премию «Европеец года» в Литве получили режиссеры фильма «Мариуполис-2» Анна Белоброва и ее погибший муж Мантас Кведаравичюс

Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге
5 ч. назад

Разведка в Лондоне: Минобороны РФ рекрутирует заключенных

День победы на Кипре
8
2023.05.10 16:33

Советские символы, песни и буквы "Z" на Кипре: местные литовцы возмущены празднованием российского Дня Победы

8
Рига
2023.05.10 16:17

В Латвии русскоязычных будут называть "русофонами" и "русолингвами"

Виктория Чмилите-Нильсен
2023.05.10 17:10

Спикер не считает, что в аккаунте Сейма в Facebook надо отказаться от цветов флага Украины

Киев, январь 2023 г.
Эксклюзив LRT.lt 19
2023.05.11 09:05
Эксклюзив LRT.lt

ЛРТ из Украины. Экономика войны: «Пугают не столько обстрелы, сколько мысль о том, как прокормить детей»

19
Энтони Блинкен
2023.05.10 18:09

Блинкен осудил наступление на свободу прессы и отметил заслуги Владимира Кара-Мурзы

Вашингтон
2023.05.10 16:01

Литва должна убедить Вашингтон не переводить внимания от Украины – экс-чиновник США

Константинас Гудаускас
7
2023.05.11 11:38

Литовец Константинас Гудаускас спас в Украине 200 человек: «После победы Украины, я вернусь домой в Литву»

7
Атака дронов в Москве (архивное фото)
2023.05.11 07:33

Несколько регионов России подверглись обстрелам и атакам дронов

Моника Линките
6
2023.05.11 12:05

"Наконец, все так, как мы мечтали". Сегодня в полуфинале "Евровидения" выступит представительница Литвы Моника Линките

6
Пятрас Гражулис
2023.05.11 08:13

Парламетарию Пятрасу Гражулису грозит импичмент