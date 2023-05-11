Сербия отказывается от упрощенной процедуры предоставления гражданства россиянам

Сербия отказывается от упрощенной процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего один год. Об этом пишет Financial Times.

Такие нормы были в законопроекте, которое в марте разработало МВД. Согласно документу, иностранцам, которые год жили в стране по ВНЖ, официально работали в сербской компании или были самозанятыми, предлагалось разрешить подавать заявку на получение сербского гражданства. Сейчас для получения сербского паспорта необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

Еврокомиссия предупредила, что в случае принятия законопроекта безвизовый режим с Сербией может быть отменен из-за "рисков безопасности для ЕС". В заявлении ЕК, которое приводит издание, подчеркивается, что европейские власти еще в прошлом году дали "четкие рекомендации" Белграду "отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции".

Власти Сербии, скорее всего, будут добиваться продления вида на жительство для примерно двухсот тысяч россиян, прибывших в страну с февраля 2022 года, считает содиректор аналитического центра Global Citizenship Observatory Елена Джанкич.

Сербия официально осудила российское полномасштабное вторжение в Украину, но не стала вводить против России санкции, ссылаясь на "традиционные связи, существующие между двумя государствами".

Радио Свобода выяснила, что некоторые высланные из стран Европы российские дипломаты были устроены на работу в посольство в Сербии. Среди этих сотрудников дипмиссий есть по меньшей мере два человека, связанных с российской разведкой, в том числе сотрудник 16-го центра ФСБ, который власти США считают ответственным за хакерские атаки на американские объекты критической инфраструктуры.

"Настоящее время"