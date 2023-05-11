Премию «Европеец года» в Литве получили режиссеры фильма «Мариуполис-2» Анна Белоброва и ее погибший муж Мантас Кведаравичюс

Премию «Европеец года-2023» в Литве получили режиссеры Анна Белоброва и ее погибший в Мариуполе муж Мантас Кведаравичюс. Об этом в соцсетях сообщил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

Премия вручена за документальный фильм «Мариуполис-2».

«Я смиренно делю эту награду с моим любимым мужем Мантасом Кведаравичюсом, жизнь которого трагически оборвалась в Мариуполе в прошлом году. Сегодня мое сердце тяжело от горя, но также наполнено решимостью. Я готова продолжать дело, начатое моим мужем, добиваться справедливости в связи с его безвременной кончиной.

Я активно участвую в расследовании, неустанно работаю над раскрытием истины и привлечением к ответственности виновных в его убийстве.

Кадр из фильма «Мариуполис 2» / Архив создателей фильма

Я верю, что справедливость должна восторжествовать — не только для Мантаса, но и для всех тех, кто отдал свои жизни в погоне за правдой», — говорится в комментарии, который Анна Белоброва передала Новой газете. Балтия.

Белоброва также поблагодарила свою семью, друзей, коллег и даже тех, «кого никогда не видела», за непоколебимую поддержку.

«Эта награда служит мощным напоминанием о том, что наши действия имеют значение, а также влекут за собой ответственность — мы не должны молчать перед лицом несправедливости. Давайте объединяться, чтобы создать Европу, в которой ценится каждая жизнь, выслушивается каждая история и где жертвы, принесенные отдельными людьми, никогда не будут забыты», — добавила режиссер.

Новая газета – Балтия