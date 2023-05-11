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Новости2023.05.11 08:13

Парламетарию Пятрасу Гражулису грозит импичмент

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BNS, LRT.lt 2023.05.11 08:13
Пятрас Гражулис
Пятрас Гражулис / E. Genio/LRT nuotr.

Член Смешанной группы членов Сейма Пятрас Гражулис на одном из заседаний Сейма голосовал не только за себя, но и за социал-демократа Линаса Йонаускаса, поэтому есть основания для импичмента, решила Комиссия по импичменту в среду.

Шесть из 11 членов комиссии были "за". По этому заключению теперь должен проголосовать Сейм.

Все представители правящей партии проголосовали за импичмент, а пять парламентариев от оппозиции высказали особое мнение.

Комиссия также приняла протокольное решение об обращении в прокуратуру в связи с предположительно ложными показаниями, данными комиссии членом Сейма Андрюсом Палёнисом.

На основании совокупности фактических обстоятельств Комиссия по импичменту установила, что 15 сентября 2022 года во время вечернего заседания по принятию резолюции Сейма Гражулис голосовал не только за себя, но и за социал-демократа Линаса Йонаускаса, который сидел рядом с ним.

В выводах подчеркивается, что действия Гражулиса, то есть намеренное голосование за другого члена Сейма, "противоречат Конституции и что такими действиями член Сейма Гражулис грубо нарушил Конституцию и нарушил свою присягу".

Гражулису грозит импичмент еще и потому, что он был осужден за злоупотребления, так как в 2015–2017 годах действовал в интересах зарегистрированной в Каунасе компании по производству замороженных продуктов питания Judex, а также недопустимым образом вмешивался в деятельность государственных служащих в Литве и России.

В июне прошлого года Апелляционный суд Литвы постановил, что политик злоупотребил своим служебным положением члена Сейма, причинив серьезный нематериальный ущерб государству. Он был оштрафован более чем на 15 тыс. евро, как результат преступного деяния у него было конфисковано более 3,3 тыс. евро.

18 апреля Верховный суд Литвы передал дело на рассмотрение расширенной коллегии из семи судей.

# Литва
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