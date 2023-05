Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Отсев из первого полуфинала бой-групп Sudden Lights из Латвии, The Busker из Мальты и Wild Youth из Ирландии, а также дуэтов TuralTuranX из Азербайджана и Mia & Dion из Нидерландов был ожидаем. Их выступления или песни были слабыми. Но неожиданным для многих стал выход в финал серба Luke Black c инди-техно-попом "Samo mi se spava" ("Я только хочу спать"). Поставленный в стиле "Матрицы" и музыкальной эстетики видеоигр номер, во время которого Луке выдергивает дымящиеся шланги из рюкзаков танцоров, запомнился и оригинальной хореографией.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme