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Новости2023.05.10 09:53

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

DW
Deutsche Welle 2023.05.10 09:53
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023" / E. Blaževič / LRT nuotr.

Первый полуфинал "Евровидения" в Ливерпуле показал, как организаторы решили задачу проведения конкурса от имени Украины. Этот отборочный тур отсеял явных аутсайдеров и укрепил позиции фаворитов.

Первый полуфинал "Евровидения-2023", прошедший во вторник вечером, 9 мая, в Ливерпуле, задал тон еще одному особенному конкурсу. Первый такой непростой конкурс в 2022 году выиграла Украина, незадолго до этого подвергшаяся масштабной агрессии со стороны России. Годом позже "Евровидение" не вместо, а от имени Украины проводит Великобритания. Это на церемонии открытия отметил исполнительный продюсер конкурса Мартин Эстердал. И это стало ясно с первых минут шоу, начавшегося с трогательного видеоклипа о Ливерпуле, принявшем эстафету у Украины.

Žinios. Liverpulyje įvyko pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis, kelialapius į finalą gavo pirmosios 10 valstybių

Соведущая конкурса Юлия Санина по-украински приветствовала зрителей и исполнила песню "Маяк". Но, пожалуй, самой эмоциональной частью первого полуфинала стало гостевое выступление рожденной в Ливерпуле Ребекки Фергюсон в дуэте с украинкой Alyosha. Вместе они спели композицию Duran Duran "Ordinary World", рассказав историю бегства от войны: историю из жизни Алеши, которая вынуждена было покинуть Украину в то время, как ее муж Тарас пошел воевать. Когда на заднике сцены высветились голограммы их переписки, зал утонул в цветах украинского флага.

Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023" / E. Blaževič / LRT nuotr.

Антивоенные песни "Евровидения" в Ливерпуле

То, как по-разному можно подать тему войны, показали двое из десяти победителей первого полуфинала "Евровидения-2023". Известная на Балканах своими эпатажными выступлениями, например, голышом, группа Let 3 из Хорватии исполнила антивоенную сатиру "Mama SC". Музыканты разделись до нижнего белья и на сцене в Ливерпуле. Пропагандисты в Минске и в Москве задолго до начала конкурса хаяли возрастных балканских панков за вполне очевидные отсылы к правящим в Беларуси и России политикам.

Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023" / E. Blaževič / LRT nuotr.

В беседе с DW солист группы Дамир Мартинович, однако, заверил, что песня хорватов ни в коем случае не направлена против кого-то лично или конкретной страны, она против войны. В 2016 году Let 3 были гораздо более прямолинейны, опубликовав альбом "Angela Merkel sere" ("Ангела Меркель срет").

Прямой противоположностью хорватам стало выступление в Ливерпуле представителя Швейцарии. Он исполнил балладу "Watergun" о том, как легко водяной пистолет вдруг превращается в настоящий. Играть с кровью и быть солдатом не хочет герой песни 21-летнего Ремо Форрера. Эффектная постановка номера и красивый низкий голос молодого швейцарца обеспечили ему выход в финал.

Более аллегорично антивоенная тема прозвучала в исполнении группы Vesna, представляющей Чехию. Одна из девушек секстета - россиянка Олеся Очеповская, а одна из соавторов "My Sister's Crown" - украинка Катерина Ватченко. На украинском звучит и припев песни, в которой смешаны этно-поп, рэп и электронная музыка.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023"

Миксом из этно- и электронной музыки стала и композиция Паши Парфения из Молдовы "Soarele si luna" ("Солнце и луна"). А прозвучавшая в ней флейта очень напомнила выступления на последних двух конкурсах "Евровидения" Go_A и Kalush Orchestra из Украины. Возможно, флейта и стала залогом выхода в финал представителя Молдовы. И если Паша Парфений пошел по проторенной дорожке, то Mimicat из Португалии удалась абсолютная премьера. Она стильно смешала в композиции "Ai Coracao" фламенко и канкан.

Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023" / E. Blaževič / LRT nuotr.

Отсев из первого полуфинала бой-групп Sudden Lights из Латвии, The Busker из Мальты и Wild Youth из Ирландии, а также дуэтов TuralTuranX из Азербайджана и Mia & Dion из Нидерландов был ожидаем. Их выступления или песни были слабыми. Но неожиданным для многих стал выход в финал серба Luke Black c инди-техно-попом "Samo mi se spava" ("Я только хочу спать"). Поставленный в стиле "Матрицы" и музыкальной эстетики видеоигр номер, во время которого Луке выдергивает дымящиеся шланги из рюкзаков танцоров, запомнился и оригинальной хореографией.

Эффектная хореография стала козырем композиции "Unicorn" одной из самых популярных в настоящее время певиц Израиля Ноы Кирел. "Важно оставаться собой", - главный посыл песни в стиле dance и R'n'B. В ней рефреном прозвучал неологизм femininal, объединивший слова "феминизм" и "феноменально". О женском самоутверждении речь идет и в энергичном поп-гимне Алессандры из Норвегии "Quenn of Kings". Возможно, ее выходу в финал помогли и голоса телезрителей из соседних Швеции и Финляндии.

Новое на "Евровидении" в Ливерпуле

Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023" / E. Blaževič / LRT nuotr.

Представили этих двух стран являются абсолютными фаворитами конкурса в Ливерпуле. Но по итогам первого полуфинала стало очевидно вокальное преимущество Лорин из Швеции перед финном Кэрие. У Лорин есть все шансы повторить с "Tattoo" успех "Euphoria", с которой она победила на "Евровидении" в Баку в 2012 году.

Судя по прогнозам букмекеров, в день финала, 13 мая, шведский евро-поп побьет зажигательный финский микс "Cha Cha Cha" из рэпа, электронной музыки и металла. На руку более сильной с музыкальной точки зрения Лорин сыграет то, что в финале, в отличие от полуфиналов, будут учитываться голоса профессиональных жюри. Исключение голосования национальных жюри из полуфиналов стало одним из новшеств нынешнего конкурса.

Eurovizija 2023. I pusfinalis. Švedija. Loreen – „Tattoo“

Другим - возможность проголосовать на нем зрителям из тех стран, которые не участвуют в "Евровидении". Для этого им нужно было зарегистрироваться на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС) и иметь кредитную карту. А она должна приниматься к оплате соответствующим приложением ЕВС. Очевидно, что таким образом организатору конкурса удалось не допустить к голосованию жителей Беларуси и России. Ведь эти страны отстранены от участия в "Евровидении".

DW

Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
# Культура
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