Погода: весеннее тепло сменяется летним - местами до 22 градусов тепла

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Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.05.10 09:44
Вильнюс
Вильнюс / P. Peleckio / BNS nuotr.

В Литве в ближайшие дни температура будет только повышаться, сохранится солнечная погода,  осадков не ожидается. 

В среду день будет солнечным, без осадков. Будет дуть умеренный ветер, температура воздуха во многих районах достигнет 17-22 градусов тепла.

По словам синоптиков, дни будут становиться теплее, хотя по ночам еще возможны заморозки.

В ночь на четверг осадков не будет, а температура составит 2-7 градусов выше нуля. На почве возможны заморозки до 0 градусов. Днем будет ясно, а столбики термометров поднимутся до 19-22 градусов выше нуля.

# Литва
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