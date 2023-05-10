Погода: весеннее тепло сменяется летним - местами до 22 градусов тепла

В Литве в ближайшие дни температура будет только повышаться, сохранится солнечная погода, осадков не ожидается.

В среду день будет солнечным, без осадков. Будет дуть умеренный ветер, температура воздуха во многих районах достигнет 17-22 градусов тепла.

По словам синоптиков, дни будут становиться теплее, хотя по ночам еще возможны заморозки.

В ночь на четверг осадков не будет, а температура составит 2-7 градусов выше нуля. На почве возможны заморозки до 0 градусов. Днем будет ясно, а столбики термометров поднимутся до 19-22 градусов выше нуля.