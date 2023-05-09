Аудрюс Гиржадас: "Уже понятно - «Евровидение» началось"

Ливерпуль готов к первому полуфиналу международного песенного конкурса «Евровидения». В нем принимают участие исполнители из 15 стран, 10 из них пройдут в финал. В этом году организатор конкурса - Европейский вещательный союз, отменил голосование национальных жюри на отборочных турах. Кто выходит в финал, решают телезрители. Оценки жюри засчитают только в том случае, если зрительское голосование в той или иной стране будет признано недействительным. Из-за российской агрессии Украина, победившая на предыдущем конкурсе в Турине, не смогла принять у себя конкурс. Роль хозяйки Европейский вещательный союз передал Великобритании, занявшей в 2022 году второе место.

Русская служба Радио LRT пообщалась с продюсером ТВ LRT Аудрюсом Гиржадасом, который находится в Литверпуле.

- Как вчера сказал один из организаторов «Евровидения», все репетиции и подготовка закончились, начинается конкурс, и уже никаких изменений быть не может. Уже были прогоны со зрителями, с огромной аудиторией, надо отметить, что на все «прогоны» билеты были распроданы, и участники конкурса, и сами организаторы, и ВВС просто «набивали руку», чтобы во время прямого эфира все было «без сучка и задоринки».

Аудрюс Гиржадас / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- Аудрюс, каково настроение в Ливерпуле? Есть ли интерес к конкурсу со стороны жителей Ливерпуля, гостей города?

- Могу сказать, что интерес виден по нашей гостинице: сегодня утром ресторан был полон людей, впрочем, и вчера вечером по фойе было уже понятно, что «Евровидение» началось. А в городе повсюду можно видеть символику песенного конкурса, флаги, постеры, буклеты и т. д.

Что касается людей, то люди очень разные, некоторые даже до сих пор не слышали, что в городе будет международный песенный конкурс. А некоторые с нетерпением ждут концертов, фаны бегают по гостиницам, чтобы сфотографироваться с участниками, охотятся за автографами своих фаворитов. Так совпало, что в этот раз в Великобритании сразу три огромных мероприятия в эти дни проходило и проходит - коронация, футбол и Евровидение, поэтому аудитория разделилась по интересам, но туристов, которые приехали сюда ради песенного конкурса, действительно немало.

Моника Линките на второй репетиции конкурса "Евровидение" / E. Blaževič / LRT nuotr.

- Несмотря на победу Украины в прошлом году, конкурс проходит в Великобритании из-за российской агрессии против Украины. Видны ли знаки солидарности с Украиной?

- Конечно! Многие участники ходят с флажками Украины, кроме того, во всей символике Евровидения в этом году присутствует флаг Украины. Солидарность и поддержка Украине чувствуется и видна во всем. И в программе конкурса также много будет украинских акцентов, начиная с того, что одна из ведущих конкурса будет из Украины.

Моника Линките / Стоп-кадр

- Ливерпуль – родина знаменитой «четверки», группы «Beatles», чувствуется ли особая атмосфера музыкального города?



„The Beatles“ / AP nuotr.

- О, да, конечно, очень чувствуется. Я даже опубликовал пост на своей странице в Facebook – «Ливерпуль в бронзе», потому что здесь на каждом шагу можно увидеть бронзовые скульптуры «битлов» вместе, по отдельности, есть их музей, и клуб. Мы даже шутим, что, наверное, даже продавцы из кебабных пишут в своей рекламе, что именно в этой лавке «битлы» впервые попробовали кебаб.

- Итак, сегодня первый полуфинал, представительница нашей страны Моника Линките выступит во втором полуфинале. Мы не сможем сегодня голосовать?

- Нет, сегодня мы не голосуем, мы голосуем только в том полуфинале, где участвуем. Мы будем голосовать во втором полуфинале и, я очень надеюсь, в финале. А сегодня мы можем только смотреть и радоваться празднику музыки.