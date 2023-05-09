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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Киеве

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UNIAN 2023.05.09 16:10
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Глава "правительства" ЕС проведет встречу с Владимиром Зеленским. 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом она сообщила в своем микроблоге Twitter.

"Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому, это достойное место для празднования Дня Европы", - сообщила фон дер Ляйен.

Она приветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы в Украине.

Президент Еврокомиссии также опубликовала фотографию с платформы железножорожного вокзала Киева, где ее встречал заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

Известно, что сегодня фон дер Ляйен проведет встречу с Зеленским.

UNIAN

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