Десятки людей, записи советских песен и речи о несуществующей Украине: как проходит 9 мая в Вильнюсе, Клайпеде и Висагинасе?

В то время как Россия отмечает День Победы, который она в последние годы использует для оправдания своей агрессии в Украине, некоторые люди в Литве также собираются во вторник на кладбище, чтобы отметить эту дату.

Антакальнисское кладбище - советские песни и разговоры об Украине

Еще до полудня люди посещали Антакальнисское кладбище Вильнюса небольшими группами, неся красные гвоздики или тюльпаны, чтобы положить их на могилы солдат, а также на место бывших советских солдатских памятников, которые были убраны с территории кладбища в прошлом году. Сюда приносили фотографии солдат и возлагали цветы.

На месте бывшего памятника возложены венки от посольств России, Беларуси и Казахстана, здесь звучат записи песен, восхваляющих победу советских войск.

9 мая на Вильнюсском Антакальнисском кладбище / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Валерий Иванов, гражданин России и бывший лидер просоветской организации "Единство", также прибыл на кладбище незадолго до полудня.

Некоторые из тех, кто отмечает День Победы, также говорят о войне в Украине, обвиняя в ней Запад, а не Россию. Некоторые из них также выражают сожаление по поводу демонтажа статуй, изображающих советских солдат.

9 мая на Вильнюсском Антакальнисском кладбище / P. Peleckio/BNS nuotr.

Кирилл появился на кладбище в футболке цвета георгиевской ленты, но не видит в этом никакой проблемы. Несколько человек, появившихся на кладбище, были одеты в камуфляжную одежду.

"Это футболка, а не георгиевская лента", - сказал Кирилл LRT.lt. Мужчина также не стал скрывать, что убранные стелы с Антакальнисского кладбища ничего не изменят.

"Людям не нужны памятники, им нужна память, поэтому они всегда будут приходить сюда", - добавил он.

Конечно, была затронута и тема войны в Украине. У Кирилла есть свое мнение на этот счет. "Украины нет, но всегда была Россия", - сказал он.

9 мая на Вильнюсском Антакальнисском кладбище / J. Stacevičaus/LRT nuotr.

Юлия Самороковская, представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, рассказала корреспонденту Elta, что днем на кладбище пришел один человек с плакатом, хотя муниципалитет не давал никакого разрешения на протесты.

"Человек с плакатом отказался общаться с чиновниками. Офицеры интересовались, не обращался ли он в муниципалитет с просьбой, но пока это не ясно", - сказала представитель полиции.

Мужчина стоял на подиуме, где раньше стояли статуи советских солдат, и держал плакат с надписью "Здесь стоял памятник погибшим антифашистам, а его снесли фашистские защитники".

Демонтаж советских статуй называют вандализмом

По словам журналиста LRT.lt на Антакальнисском кладбище, около 11:00 собралась группа из примерно 40 человек, но некоторые из них отказались общаться с представителями СМИ.

"Мы уважаем наших предков. Какая разница, что там нет памятников? Память есть, она осталась", - сказал 20-летний парень из Вильнюса. Молодой человек пришел на Антакальнисское кладбище со своими братьями и матерью.

9 мая на Вильнюсском Антакальнисском кладбище / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Когда его спросили, что он думает о демонтаже памятников советским солдатам, он ответил, что это никак на него не повлияло.

"Мы все равно будем сюда ходить", - сказал он.

"Сегодня День Победы, праздник. Вот и все. Здесь лежат наши бабушки и дедушки. Нет никаких внутренних противоречий ни в прошлом, ни в этом году", - сказал другой мужчина, опрошенный журналистами LRT.lt.

"Поскольку половина моих родственников погибла, мне все равно, воюют они сейчас или тогда, все люди, всех надо жалеть. Это поминание всех погибших, я так считаю", - сказала BNS 77-летняя пенсионерка Ольга Шалкина, отвечая на вопрос, почему она отмечает 9 мая.

Gegužės 9-oji Vilniaus Antakalnio kapinėse / P. Peleckio/BNS nuotr.

71-летний пенсионер Генрик Андреевский сказал, что он отмечает не только 9 мая, но и 8 мая, когда Запад отмечает окончание войны.

"Я живу, вы живете, потому что они боролись за нас против фашизма, за свободу", - сказал он BNS.

Он назвал демонтаж советских статуй "чистым вандализмом", а войну в Украине "созданной Америкой, а не Россией".

"Англичане вмешиваются, все вмешиваются, только чтобы Россия страдала. А Украина защищается, как они думают, за свободу, но за какую свободу они воюют?" - спросил он.

9 мая на Вильнюсском Антакальнисском кладбище / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Мы пришли извиниться за то, что происходит сейчас. Я думаю, что мы воюем с мертвыми", - сказала женщина, представившаяся Майей, имея в виду решение муниципалитета снести памятники красноармейцам.

Она и другие неохотно говорили о войне в Украине.

"Что такое война? Почему должны быть внутренние противоречия? Здесь лежат люди, которые отдали свои жизни за вас, за меня. Я за мир и хочу, чтобы все были счастливы и жили одной семьей, и никто никогда никого не разлучал. [Война] - это ваша вина, всех нас, за то, что мы вырастили поколение, которое должно быть разделено на то, на чьей вы стороне. Ни на чьей стороне", - возмущенно сказала она.

9 мая на Вильнюсском Антакальнисском кладбище / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

9 мая в Клайпеде: советские песни и георгиевские ленты

Хотя люди, собравшиеся на местах захоронения советских солдат в Клайпеде, утверждали, что пришли помянуть воинов, погибших во время Второй мировой войны, тишины и покоя тут не было - здесь звучали советские песни, сопровождаемые криками "ура", и проводились демонстрации запрещенной символики.

9 мая в Клайпеде / R. Rumšienės / LRT nuotr.

9 мая, известный также как День Победы в России, отмечается некоторыми группами в Литве.

В Клайпеде, как обычно, с раннего утра люди несли цветы к местам захоронения советских солдат на улице С. Дауканто. Местные русскоязычные жители более активно несли красные цветы во второй половине дня.

Около полудня около 100 человек собрались на местах захоронений, где еще в прошлом году стоял памятник советским солдатам - группа бронзовых солдат, пятиконечная звезда и скульптура меча.

9 мая в Клайпеде / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Большинство людей, опрошенных LRT.lt, сказали, что пришли отдать дань памяти солдатам, погибшим во время войны, почтить память своих родственников или просто вспомнить исторические события.

"Я бы сказал, что это событие - мое личное дело. Для меня это событие связано с тем, что мой покойный дед участвовал в войне, освобождал Клайпеду. Для меня это повод. Я внучка. Я должна. Я очень уважаю традиции. Я не считаю это русским праздником или чем-то еще. Это просто часть нашей истории. <...> Я очень уважаю историю, я ее изучал все время с пятерками по системе тех времен, и я ее очень ценю. Несмотря на нюансы, ситуации сегодняшнего дня, у меня другой взгляд", - сказала Аида.



Некоторые из опрошенных отказались разговаривать с журналистами, так как, по их словам, не понимают литовского языка. Еще одна женщина, пришедшая к местам захоронений, заявила, что хочет вспомнить своего отца и что ей очень грустно, что памятника, который был там раньше.

Висагинас: "Для нас это действительно "праздник со слезами на глазах"



9 мая в Висагинасе / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Висагинасе также празднуют 9 мая. С самого утра жители Висагинаса собираются у советского памятника Неизвестному солдату, возлагают букеты цветов и венки. Десятки людей постоянно собираются здесь, чтобы почтить память 9 мая.

У памятника также можно увидеть несколько венков с мотивами российского флага: один из них состоит из трехцветных соцветий, второй перевязан полосой российского флага.

Не все люди, приходящие на могилу советских солдат, разговорчивы. Другие готовы поделиться тем, что их влечет сюда именно в этот день.

9 мая в Висагинасе / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Я живу в Висагинасе, который раньше был Снечкусом, уже 45 лет. Для нас это праздник, для нас это память о людях, переживших войну. Для нас это действительно "праздник со слезами на глазах", как поется в песне", - сказала Ольга, висагинка, которая приехала в Литву вместе с мужем, чтобы строить атомную электростанцию.

Ольга стала гражданкой Литвы, когда Литва восстановила свою независимость. Ее отец и дядя воевали на войне, а сама Ольга родилась после войны.

Жительница Висагинаса говорит, что знает, что Вторая мировая война уже не воспринимается так, как в советское время, но, как она подчеркивает, для нее это личная семейная история, поэтому она каждый год возлагает цветы к мемориалу.

"С 2014 года я молюсь о прекращении войны в Украине. Война - это очень плохо", - сказала Ольга. Она поспешила осудить Россию: "Это моя родина", - сказала она.

9 мая в Висагинасе / D. Umbraso/LRT nuotr.

За памятными мероприятиями наблюдают сотрудники полиции, которые, как и в прошлом году, проверяют, носят ли собравшиеся запрещенную советскую символику - георгиевские ленточки, популярный черно-оранжевый символ среди тех, кто празднует День Победы. Они были запрещены Сеймом после вторжения России в Украину.