В Литве в апреле выросли цены на одежду и транспортные услуги

По оценкам Государственного агентства данных, общее изменение цен на потребительские товары и услуги в апреле 2023 года по сравнению с мартом будет близко к нулю.

Это произошло в основном из-за роста цен на услуги воздушного пассажирского транспорта, одежду, организацию праздников, овощи, фармацевтические препараты, рестораны, кафе и подобные услуги общественного питания, мясо и мясные продукты, обувь, табачные изделия, а также снижения цен на электричество и тепловую энергию.

Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,5%, а цены на услуги выросли на 1,3%.

Цены на потребительские товары и услуги, находящиеся в ведении государственных и муниципальных органов, снизились на 4,3%, а рыночные цены выросли на 0,8%.

В апреле 2023 года цены на товары и услуги в группе "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" снизились на 4,9% по сравнению с мартом. Основное снижение цен наблюдалось на электроэнергию (14,2%), тепло (9,1%), газ для приготовления пищи (4%) и твердое топливо (1,4%), а цены на товары и материалы для содержания и ремонта жилья выросли (1,8%).

Цены на одежду и обувь выросли на 3,6% в связи с появлением новых весенних и летних коллекций.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6%. Больше всего выросли цены на свежие морепродукты, макароны, оливковое масло, детское питание, кофе, а подсолнечное масло, фруктовые и овощные соки, замороженные морепродукты, сливочное масло и маслопродукты, орехи снизились. Цены на некоторые свежие фрукты и овощи также изменились: в основном повысились цены на лук, морковь, грейпфруты, белокочанную капусту, но снизились на зеленый виноград, цветную капусту, шпинат, салат-латук и длинные огурцы.

Цены на транспортные товары и услуги выросли на 0,9%, что обусловлено ростом цен на услуги воздушного пассажирского транспорта (31,1%), морского транспорта (6,3%), бензина (2,5%) и велосипедов (1,9%), а также снижением цен на дизельное топливо (6,6%) и сжиженный нефтяной газ (1,3%).

Годовая инфляция в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года составила 14,5%.

Годовая инфляция в основном была обусловлена ростом цен на твердое топливо, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, молоко и молочные продукты, сыр и яйца, мясо и мясопродукты, услуги общественного питания, оказываемые ресторанами, кафе и аналогичными заведениями, легковые автомобили, газ, прочие предметы личной гигиены, посуду и инструменты, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, сахар, варенье, мед, шоколад и кондитерские изделия, пиво, фармацевтическую продукцию, а также снижением цен на горюче-смазочные материалы.

Цены на потребительские товары выросли за год на 15,3%, а цены на услуги - на 12,2%.

Цены, регулируемые государственными и муниципальными органами, выросли за год на 17,3%, а рыночные цены - на 14%.