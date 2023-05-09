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В Вильнюсе решили отказаться от сужения улицы Салтонишкю: самоуправление оставит дорогу из пяти полос

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.09 09:58
В Вильнюсе решили отказаться от сужения улицы Салтонишкю
В Вильнюсе решили отказаться от сужения улицы Салтонишкю / Новая газета - Балтия

Самоуправление Вильнюса решило отказаться от сужения улицы Салтонишкю после возмущения жителей города. На перекрестке улиц Нарбуто и Салтонишкю со стороны Жверинаса сохранят пять полос — две в сторону Жверинаса и три в сторону улицы Нарбуто.

«Мы услышали замечания жителей в связи с заторами на ул. Салтонишкю, поэтому приняли решение восстановить прежнюю ширину улицы. По проектам, тротуар и зеленую зону планировали расширить за счет сокращения числа полос, но мы видим, что польза от такого решения меньше, чем создаваемые проблемы. Из запланированных элементов на этом участке появится только островок безопасности», — сообщил порталу Delfi мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

После сужения улицы Салтонишкю на участке дороги начали формироваться заторы, так как осталась только одна полоса.

Новая газета – Балтия

# Литва
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