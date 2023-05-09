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Новости2023.05.09 08:35

У памятника советским воинам в Берлине произошла драка из-за войны в Украине

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.09 08:35
Берлин
Берлин / G. Sagaitytės/LRT nuotr.

У памятника советским воинам у мемориала Тиргартен в Берлине произошла массовая драка на почве войны в Украине, одного пострадавшего госпитализировали, сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, конфликт произошел в воскресенье, 7 мая, у мемориала в парке Тиргартен, где установлены два танка Т-34. Группа детей залезла на танк, полицейский попросил сопровождавших их взрослых, чтобы они слезли. Тогда же к ним подошли двое лиц с флагом Украины.

«Завязался спор, после чего 47-летний мужчина из первой компании ударил 45-летнего сторонника Украины из второй, выкрикивая против него антисемитские оскорбления. К конфликту подключились и остальные из обеих компаний», — отмечает издание.

В результате массовой драки одного из детей госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Удар также получил полицейский, пытавшийся всех разнять.

Полиция проводит расследование.

Новая газета – Балтия

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