У памятника советским воинам в Берлине произошла драка из-за войны в Украине

У памятника советским воинам у мемориала Тиргартен в Берлине произошла массовая драка на почве войны в Украине, одного пострадавшего госпитализировали, сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, конфликт произошел в воскресенье, 7 мая, у мемориала в парке Тиргартен, где установлены два танка Т-34. Группа детей залезла на танк, полицейский попросил сопровождавших их взрослых, чтобы они слезли. Тогда же к ним подошли двое лиц с флагом Украины.

«Завязался спор, после чего 47-летний мужчина из первой компании ударил 45-летнего сторонника Украины из второй, выкрикивая против него антисемитские оскорбления. К конфликту подключились и остальные из обеих компаний», — отмечает издание.

В результате массовой драки одного из детей госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Удар также получил полицейский, пытавшийся всех разнять.

Полиция проводит расследование.

Новая газета – Балтия