Хореограф из Украины поменяла Испанию на Литву: «Я думаю, эта страна больше всего подходит мне по ментальности»

Танцы — это не только ее работа, это и вся жизнь. У украинки Яны Аксененко в родном городе в Сумской области было все: дом, семья, собственная студия с большим количеством учеников, любимое занятие, множество выступлений и концертов. Этого всего она лишилась в один день. Но танцы, даже во время войны помогали ей находить в себе силы жить дальше. Покинув родной дом и переехав сначала в Испанию, а затем в Литву танцовщица из Украины сейчас может с уверенностью смотреть в будущее.

«Есть такое выражение, где-то я его услышала, что на войне нужно найти то, ради чего ты будешь жить. Потому что, если у тебя этого не будет, ты умрешь. И я танцевала...», - вспоминает первые месяцы войны Яна Аксененко.

Российские оккупанты в один миг забрали все то, что девушка выстраивала долгие годы, заставив ее вместе с дочерью покинуть родной дом и уехать сначала в Испанию, а уже потом в Литву.

«Мы хорошо жили, работали, что-то планировали... Жили мы интересно, потому что такая у меня профессия творческая, а это всегда и дети, и родители, и какие-то творческие проекты», - делится Я. Аксененко и добавляет, что перед началом полномасштабного вторжения вместе с учениками они готовили большой отчетный концерт, но война изменила все планы.

Яна Аксененко / E.Blaževič/LRT nuotr.

«Это был такой концерт для мам, который мы планировали сделать в марте. Это должен был быть, скажем так, танцевальный перформанс о маме с участием взрослых танцовщиков и детей. Но так сложилось, что не сделали. Уже потом было не до этого», - с грустью говорит девушка.

"Испания — это культурный шок"

Сумская область стала местом интенсивных боевых действий, ведь эта территория Украины первая встретила российских захватчиков. И хотя некоторое время Яна с семьей не планировала покидать родной дом, психическое здоровье дочери начало ухудшаться, и женщина решила спасать ребенка. Сначала было принято решение выехать в Испанию, ведь именно там жил муж подруги Яны, с которой она и уехала. Но хотя жители этой страны очень радушно приняли украинцев, жизнь девушки там не сложилась.

«Испания — это культурный шок. Это страна другой ментальности, культуры, и когда ты приезжаешь в таком, во-первых, стрессовом состоянии, а здесь дополнительно еще тебе надо адаптироваться к совсем другой нации, привычкам и традициям. К сожалению, у нас это не получилось», - объясняет Я. Аксененко и добавляет, что кроме того, что Испания не подходила ей по ментальности также было очень много спорных моментов, в которых испанцы не всегда принимали решение в пользу украинских беженцев.

Танцевальный коллектив Яны Аксененко / Личный архив

«Во-первых, нас сразу разделили с подружкой, потому что мы шли не как биологическая семья. И я понимаю, что был очень большой поток беженцев и не в каждую ситуацию они (испанцы) могли вникнуть и понять. Например, в моей ситуации, я мать-одиночка, которая приехала с подружкой и не готова остаться сама с ребенком в незнакомой стране. Но этим никто как бы очень не заморачивался», - не скрывает украинка.

Хотя Испания стала и очень временным пристанищем для украинки и не подошла ей для дальнейшей жизни, Яна очень быстро организовала там концерт для украинцев и местного населения, где вместе с детьми танцевала и знакомила испанцев с украинской культурой и обычаями празднования Пасхи.

«Я приехала в Испанию, мы жили в таком небольшом пансионате. Мы приехали туда в марте, в апреле была Пасха, и я уже перед Пасхой начала организовывать детей в этом пансионате, чтобы вместе сделать праздник. Мы пригласили многих испанцев, украинцев, даже пригласили священника католического, весь персонал. Поэтому я не покидала ни на миг свое дело, мне нужна была эта танцевальная деятельность, это творчество. Это просто мой способ существовать и продолжать жить», - рассказывает Я. Аксененко.

Жизнь с чистого листа

Пробыв несколько месяцев в Испании, девушка решила, что там им с дочерью не будет комфортно, поэтому они переехали в Литву. Страну девушка выбрала не сама, а по совету друга, который уже несколько лет проживал в Вильнюсе и пригласил Яну с дочерью к себе. Еще тогда девушка не знала, что это приглашение станет судьбоносным, ведь новая страна принесла не только новые впечатления, но и настоящую любовь.

Как шутит Яна, ее любовь жила по соседству в Украине, но именно во время войны пара начала свои отношения и недавно сыграла свадьбу в Вильнюсе.

«И этот мой друг сделал мне предложение. Мы из одного города, с ним больше 10 лет просто дружили, по его приглашению я и приехала в Литву, и все как-то закрутилось, что мы поженились в апреле и планируем наше будущее», - с радостью делится Я. Аксененко.

Танцевальный коллектив Яны Аксененко / Личный архив

В Литве вопросы "что делать дальше?" и "чем заниматься?" у Яны даже не возникали. Девушка знала, что без танцев жить она не сможет и хотела продолжать дело своей жизни, пусть и в другой стране.

«Как и все украинцы мы покинули привычную жизнь, а тебе очень хочется, хоть что-то сохранить, что было раньше, и то, что я хочу сохранить — это моя деятельность, это мое дело, в котором я всегда двигалась вперед. И поэтому, когда я только приехала в Вильнюс, то я сразу же начала думать, как я могу развиваться здесь», - рассказывает украинка.

Но покинуть прежнюю жизнь и начать ее с чистого листа оказалось не так просто. Ведь в родном городе у Яны была большая частная студия танца с огромным количеством учеников. Своих учеников Яна вспоминает до сих пор и не скрывает, что отпустить все то, что осталось дома, было достаточно сложно. Но война заставила изменить приоритеты и даже помещение в Украине, в котором раньше весело разучивали новые хореографические постановки дети и взрослые, сейчас превратилась в координационный штаб волонтеров.

«Я не могу сказать, что я прям уже сейчас все то, что было отпустила, хотя надо это сделать, потому что сейчас мы планируем наше будущее пока строить здесь, в Вильнюсе. И вот буквально на днях мне перезвонили из нашего городского совета и попросили предоставить помещение и вывезти все вещи из студии. То есть это все реквизиты, зеркала, диванчики. Одним словом, все, что было в студии надо убрать и освободить помещение под склад гуманитарки для военных. И это для меня стало таким переломным моментом...», - не сдерживает эмоций украинка и добавляет, что хотя уже начала строить свою жизнь в Литве, тот звонок показал ей, что отпустить прошлое очень трудно, ведь в создание студии в Украине она вложила много сил и любви.

Яна Аксененко / E.Blaževič/LRT nuotr.

«Когда ты вкладывал себя полностью в какое-то дело, формировал его, строил его не за месяц, не за два и даже не за несколько лет, начиная от ремонта и цвета стен, до каких-то глобальных проектов очень сложно в один день все это забыть», - говорит девушка.

Новый танцевальный коллектив

По словам Яны, больше всего проблем возникло с поиском зала. Ведь найти помещение, которое бы было пригодным для хореографии, удобным в расположении и со всеми условиями было нелегко. Но сейчас Яна наконец готова приглашать всех желающих прикоснуться к миру танцев. Она предлагает современную хореографию как для детей, так и для взрослых.

«Для детей основным направлением идет хип-хоп, хаус-дэнс. Занимаются дети от пяти лет. Сейчас у нас групп еще не много, только одна группа сформировалась. Для взрослых танцы — это уже больше кардиотренировка, довольно интенсивная», - объясняет о своих занятиях Яна и добавляет, что так как сейчас только формирует коллектив, то участником группы может стать любой желающий. Как детям, так и взрослым нужно только желание, а опыт в танцах в прошлом хотя и приветствуется, но не является обязательным, ведь, как говорит Яна, кастинга она не проводит и искренне верит, что данные к танцам есть у всех нужно только усердие и настойчивость, чтобы их развивать и хороший преподаватель рядом. А заинтересованы ли вы в танцах, поможет узнать пробное занятие.

«Если человек такой себе, знаете, максималист и он хочет прийти и сразу кружить в танце с первого занятия - так не получится. Надо поработать, выучить программу, чтобы потом ее уже свободно повторять и максимально получать какое-то наслаждение», - говорит хореограф.

Яна Аксененко / E.Blaževič/LRT nuotr.

Хотя в танцах Яна уже научила сотни детей полюбить танцы так же, как и она сама, она уверяет, что в случае с детьми не последнюю роль играют родители, и поэтому не стоит записываться на занятия только потому, что это было детской мечтой мамы, ведь танец должен приносить удовольствие прежде всего ребенку.

«Открою вам секрет, что любой руководитель однозначно мечтает видеть талантливых детей с хорошими данными в своем коллективе, чтобы у всех растяжка была до носа, харизма, артистизм прекрасный. Что бы они тебя и с полуслова понимали, и все быстро запоминали. Но реальность совсем другая. Приходят дети, которым просто нужно осанку исправить, или вот маме захотелось, чтобы ребенок попробовал себя в танцах. Приходят и те, у кого данные от Бога, а есть те, кому эти данные надо долго развивать. Все это идет через большой труд и самодисциплину», - объясняет Я. Аксененко.

Танцевальный коллектив Яны Аксененко / Личный архив

Танцы - это терапия от плохого настроения

Как отмечает сама Я. Аксененко, танцы всегда были для нее главной терапией, спасением от плохих мыслей и антистрессом. Именно танцуя в зале, даже просто для себя, украинка может забыть обо всех проблемах.

«На самом деле в жизни сложных моментов хватает, хватало, и, видимо, будет хватать, потому что это жизнь. Но почти во всех случаях я всегда шла в студию, всегда шла в зал или работала, или сама танцевала. То есть для меня это какой-то способ самовыразиться и отбросить что-то лишнее. Знаете, отбросить какие-то эмоции, которые у тебя также накапливаются. Я себя после тренировки чувствую гораздо лучше. И это, пожалуй, объясняется даже физически, потому что там гормоны определенные выделяются - эндорфины. Одним словом, для меня танцы это и антистресс, и самовыражение, и дело, которое нравится и то, что получается», - делится своими мыслями украинка.

Яна Аксененко / E.Blaževič/LRT nuotr.

Женщина говорит, что понемногу привыкает к новой странице своей жизни. И хотя отпустить прошлое очень тяжело, она готова смотреть в будущее: строит семейную жизнь, воспитывает дочь, работает, верит в победу Украины и в то, что когда-то сможет вернуться домой.

Но сейчас Яна с уверенностью знает одно, что то, что она сейчас может продолжать заниматься своим любимым делом, строить личную жизнь и планы на будущее имеет большую цену. Именно поэтому девушка не устает благодарить всех тех, кто стоит на защите ее родины.

«Человеческая жизнь - она самая ценная. И она должна цвести, а не обрываться в каком-то совсем неуместном, нелогичном молодом времени. Но сейчас это наша реальность. Меня вдохновляет жизнь, меня вдохновляют люди, но я знаю, что цена всего того, что я имею, очень высока. Все-таки мирная жизнь, она дорогого стоит», - заключает хореограф Я. Аксененко.