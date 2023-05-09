Naujienų srautas

Вильнюс
Новости 18 мин. назад

Погода: солнечные дни и 20 градусов тепла

Война в Украине
Новости 24 мин. назад

РФ в ночь на 9 мая нанесла ракетные удары по Киеву и Днепру

Пулитцеровская премия
Новости 49 мин. назад

Украинские журналисты - лауреаты Пулитцеровской премии за 2023 год

Берлин
Новости 50 мин. назад

У памятника советским воинам в Берлине произошла драка из-за войны в Украине

Яна Аксененко
Новости 54 мин. назад

Хореограф из Украины поменяла Испанию на Литву: «Я думаю, эта страна больше всего подходит мне по ментальности»

Тюльпаны
Новости 1 ч. назад

Северная Литва в ожидании туристов: в Пакруойисе и Бурбишкисе цветут миллионы цветов

Одесса
Новости 1 ч. назад

В Одессе из-за обстрелов сгорел склад с гуманитарной помощью

Конфликт Израиля и Палестины
Новости 15 ч. назад

Посольство Израиля осуждает комментарий Жемайтайтиса о разрушении палестинской школы

Гитанас Науседа
Новости 15 ч. назад

Науседа: необходимо увеличивать помощь Украине, финансирование безопасности ЕС

Никол Пашинян
Новости 16 ч. назад

Пашинян и Токаев приняли приглашение посетить Москву 9 мая

Навыки распоряжения деньгами закладываются в детстве
Новости 16 ч. назад

Литовские эксперты: "На наши финансовые привычки влияют примеры, увиденные в детстве"

Кястутис Будрис
Новости 17 ч. назад

Будрис: мы продолжим добиваться соглашения с Латвией и Эстонией об ускорении синхронизации электросетей

На здании Музея истории медицины в Латвии - стилизованный плакат президента России Владимира Путина
Новости 17 ч. назад

Начальник Госполиции Латвии: "Мы готовы к любой эскалации ситуации 9 мая"

Э. Галагуз
Новости 17 ч. назад

Мэр Висагинаса Галагуз о большинстве в горсовете: «Нынешняя коалиция – это больше коалиция для выборов, нежели для работы весь срок полномочий».

Аэропорт в Каунасе
Новости 18 ч. назад

Саммит НАТО в Вильнюсе: будут ли изменения работе аэропортов Каунаса и Паланги?

Тюрьма
Новости 19 ч. назад

Политзаключенные в Беларуси и России: «Нужно писать письма, чтобы люди знали, что они не одни»

Новости2023.05.09 08:36

Украинские журналисты - лауреаты Пулитцеровской премии за 2023 год

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.09 08:36
Пулитцеровская премия
Пулитцеровская премия / Stop kadras

Лауреатами Пулитцеровской премии за 2023 год стали трое украинцев. Как сообщается на сайте комитета по присуждению премии, в номинации "Журналистика" удостоены видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.

Военные репортеры, корреспонденты Associated Press Мстислав Чернов и Евгений Малолетка снимали, в частности, последствия боев в окруженном российскими войсками Мариуполе. Их кадры были показаны многими мировыми СМИ.

В номинации "Международный репортаж", за освещение военных преступлений российских военнослужащих в Буче премии была удостоена газета The New York Times.

Пулитцеровская премия (Pulitzer Prize) - одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США. Она была учреждена издателем Джозефом Пулитцером, согласно его завещанию, в 1903 году.

Радио "Свобода"

# В мире# Украина
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Вильнюс
19 мин. назад

Погода: солнечные дни и 20 градусов тепла

Война в Украине
25 мин. назад

РФ в ночь на 9 мая нанесла ракетные удары по Киеву и Днепру

Берлин
51 мин. назад

У памятника советским воинам в Берлине произошла драка из-за войны в Украине

Яна Аксененко
16
55 мин. назад

Хореограф из Украины поменяла Испанию на Литву: «Я думаю, эта страна больше всего подходит мне по ментальности»

16
Тюльпаны
1 ч. назад

Северная Литва в ожидании туристов: в Пакруойисе и Бурбишкисе цветут миллионы цветов

Одесса
2 ч. назад

В Одессе из-за обстрелов сгорел склад с гуманитарной помощью

Конфликт Израиля и Палестины
15 ч. назад

Посольство Израиля осуждает комментарий Жемайтайтиса о разрушении палестинской школы

Гитанас Науседа
15 ч. назад

Науседа: необходимо увеличивать помощь Украине, финансирование безопасности ЕС

Никол Пашинян
16 ч. назад

Пашинян и Токаев приняли приглашение посетить Москву 9 мая

Навыки распоряжения деньгами закладываются в детстве
6
16 ч. назад

Литовские эксперты: "На наши финансовые привычки влияют примеры, увиденные в детстве"

6
Э. Галагуз
Интервью ЛРТ
2023.05.08 15:28
Интервью ЛРТ

Мэр Висагинаса Галагуз о большинстве в горсовете: «Нынешняя коалиция – это больше коалиция для выборов, нежели для работы весь срок полномочий».

Магазин
2023.05.08 11:16

Тот же супермаркет, тот же товар, но гораздо дешевле за границей: почему цены в Литве и за рубежом отличаются?

Конфликт Израиля и Палестины
2023.05.08 18:02

Посольство Израиля осуждает комментарий Жемайтайтиса о разрушении палестинской школы

Бывшее здание КГБ в Вильнюсе
8
2023.05.08 10:37

Сейм предлагает рассекретить имена пособников КГБ: "Историческая правда важнее"

8
Аэропорт в Каунасе
2023.05.08 14:58

Саммит НАТО в Вильнюсе: будут ли изменения работе аэропортов Каунаса и Паланги?

Владимир Зеленский
2023.05.08 12:46

Зеленский: "Россия будет побеждена так же, как нацизм"

Литовские военнослужащие на учениях
2023.05.08 13:51

Госсовет по обороне Литвы одобрил создание в армии страны отдельной дивизии

Г. Науседа и И. Алиев
2023.05.08 11:20

В мае Литву посетит президент Азербайджана Алиев

Никол Пашинян
2023.05.08 17:09

Пашинян и Токаев приняли приглашение посетить Москву 9 мая

Навыки распоряжения деньгами закладываются в детстве
6
2023.05.08 16:31

Литовские эксперты: "На наши финансовые привычки влияют примеры, увиденные в детстве"

6