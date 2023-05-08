Посольство Израиля осуждает комментарий Жемайтайтиса о разрушении палестинской школы

Посол Израиля в Израиле Хадас Виттенберг-Сильверштейн считает, что парламентарий Ремигиюс Жемайтис пытается "легитимизировать антисемитские настроения", комментируя разрушение палестинской школы на оккупированном Западном берегу.

"Уважая свободу слова, мы подчеркиваем, что критика действий и политики Израиля - это одно, а откровенно антисемитские комментарии - совсем другое", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном в понедельник для СМИ.

"Пользуясь этим случаем, член Сейма Жемайтис попытался легитимизировать антисемитские настроения и расправы с евреями. Мы решительно осуждаем этот комментарий депутата Сейма и все формы антисемитизма и ненависти", - сказала она.

Так посол отреагировал на комментарии депутата по поводу разрушения израильскими войсками палестинской начальной школы в воскресенье.

"Оказывается, кроме Путина, в мире есть еще одни скоты - ИЗРАИЛЬ. Один танками разрушает школы, другой - тракторами. После таких событий не остается удивления, почему рождаются такие поговорки: "Лез еврей по лестнице и упал случайно. Возьмите, дети, палочку и убейте этого еврейчика...", - написал Жемайтис на своей странице в Facebook.

Он утверждал, что такие действия только "усиливают гнев и одновременно ненависть к евреям и их народу".

Со своей стороны, посольство подчеркнуло, что во время Холокоста нацисты и местные коллаборационисты уничтожили 95% евреев Литвы, реализуя подобные антисемитские установки.

"Помня об этой жестокой и трагической странице истории и понимая, что заявления представителей властей неизбежно влияют на общественное мнение, мы призываем члена Сейма извиниться за свои слова, причиняющие боль евреям, которые пережили катастрофу Холокоста, и попирающие память жертв этого жестокого периода", - утверждает Сильверштейн.

Израиль оккупировал Западный берег после Шестидневной войны 1967 года. На этой территории проживает около 2,9 млн палестинцев. Около 475 тыс. еврейских поселенцев также живут в утвержденных государством поселениях, которые считаются незаконными в соответствии с международным правом.