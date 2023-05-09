Молдованка Родика Морари: «Когда мы приехали в Литву, то целовали землю»

Художница из Молдовы Родика Морари приехала в Литву три года назад в разгар пандемии, а сейчас она уже не представляет свою жизнь без литовских лесов, Нямунаса и своих учеников. «Сейчас, когда я говорю по-литовски, то останавливаясь и думаю, правильно ли я сказала окончание или нет. Грамматика сложная, но мне нравится, меня даже хвалят, что я уже хорошо говорю», – говорит молдованка в интервью LRT.lt

LRT "Новости" публикует цикл статей «Малые жемчужины Литвы», посвященный малочисленным общинам Литвы, в котором мы расскажем истории представителей народов, которые живут здесь как недавно, так и давно, но в силу своей малочисленности вынуждены прикладывать больше усилий для сохранения обычаев, традиций и языка.

С 2020 года Родика Морари проживает в Кочергине, небольшом городке под Каунасом. Сейчас она готовится к выставке, которая 31 мая откроется в Вильнюсе. На ней будут представлены работы, вдохновленные ее поездкой на родину.

Рынок искусства, как в Китае



Кишинёв / фото Shutterstock

«Мое детство не было легким, я родилась и жила в селе. Надо было ухаживать за животными и огородами, помогать родителям», - вспоминает о своих детских годах в Молдове художница.

Родика говорит, что тяжелая работа не мешала ей любить искусство, в итоге она закончила Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ в Кишиневе по специальности дизайнер интерьера.

«Я закончила университет, получила диплом. Но не пошла сразу работать по профессии, потому что для того, чтобы работать дизайнером, надо покупать специальные программы для компьютера, нужны были инвестиции - у меня таких возможностей не было, у родителей тоже», - рассказывает она.

Родика начала подрабатывать. На дворе стоял 2010 год - она делала открытки для различных праздников, оформляла пригласительные на свадьбы, делала рисунки. А потом отночила на маленький прилавок в центре Кишинева, где и продавала свои работы. Но времена менялись и полиция стала требовать от художников официального оформления деятельности - Родике пришлось искать другие возможности.

Картина Родики Морари / Фото из личного архива

«Людям очень нравилось мое искусство, его покупали. Но там была и большая конкуренция. Всегда, когда ты что-то новое делаешь, тебя будут копировать. И, знаете, получается такой рынок, как в Китае - один делает, а потом все копируют. И потом получается, что ты не единственный такой со своим искусством, и люди быстро теряют интерес. Было обидно, потому что ты свои идеи вкладываешь, но у тебя их быстро перехватывают», - говорит Родика.

В целом, считает она, эта «уличная» практика была важным этапом ее жизни, помогла вырасти в профессиональном отношении. Однако общая неустроенность не позволяла перейти на новый финансовый уровень.

«На это можно было бы прожить, если бы у меня было жилье, а так тяжеловато было. В Молдове нет таких высоких зарплат. Люди еще могут купить маленькую картину, но не большую и дорогую. Искусство для молдаван дорого и не ценится так, как в Европе. Здесь есть культура, люди здесь ходят по выставкам, а там рынок только-только начинает создаваться», – говорит молдованка.

«Мы целовали литовскую землю»

Родика Морари / Фото из личного архива

Раздумывая о своем будущем Родика, подумывала об эмиграции, для этого ей был нужен румынский паспорт, открывающий двери в ЕС.

«Процесс оформления румынских документов был очень сложным. Молдова не в Евросоюзе. Мы можем путешествовать в Европе, но работать можем только три месяца, а потом надо возвращаться обратно. Но есть возможность сделать румынский паспорт, получить румынское гражданство - тогда можно находиться в Европе сколько хочешь. Румыния нам близка, ведь у нас нет молдавского языка, мы учим румынский», - говорит она.

Процесс оформления документов занял в общей сложности четыре года. А пока Родика решила устроиться на работу.

«И так получилось, что через своих знакомых я попала к своему будущему мужу, он из Литвы. Он уже 10 лет, как жил в Молдове, имел свой бизнес, занимался откатными автоматическими воротами. Мы познакомились с ним, я была его секретаршей и влюбились друг в друга, а в итоге поженились, у нас родился сын», - рассказывает женщина.

По ее словам, муж уже давно мечтал о возвращении в Литву. В итоге три года назад семья приняла отправиться в путь, однако сделать это на автомобиле в разгар пандемии было непросто.

«Все границы уже были закрыты. Но мы буквально сидели на багаже и ждали, когда они откроются, чтобы мы могли приехать домой. Эта дорога оказалась такой длинной, а ехали мы через Румынию, Венгрию, Словакию, что, когда мы приехали наконец в Литву, мы целовали землю», - смеется женщина.

У семьи в Качеркине был дом, семья занялась его обустройством и ремонтом.

Литовский язык: «Самое главное, что у меня нет барьера»



Картина Родики Морари / Фото из личного архива

Постепенно соседи начали узнавать про Родику. Кочергине – небольшой, туристический городок, известный своей деревянной архитектурой и замечательными пейзажами. Семья Родики живет на окраине городка, среди лесов. Здесь художница и занялась живописью.

«Мне сразу предложили организовать выставку, провести эдукацию для детей. Я очень открытый человек, и меня очень тепло тут приняли», - говорит молдаванка.

При первом столкновении с литовским языком он ей показался вполне понятным, «потому что в нем было много слов, похожих на русские».

«Потом, когда пришла очередь учить язык, я поняла, что он сложный. Потому что сейчас, когда я говорю по-литовски, то останавливаюсь и думаю, правильно ли я сказала окончание или нет. Потому что грамматика сложная, но мне нравится учить язык, меня даже хвалят, что я уже хорошо говорю по-литовски.

А говорить мне приходится, потому что ко мне уже приходят дети, я преподаю уроки рисования у себя дома. И они мне помогают, когда я чего-то не знаю. И так мы учимся вместе. Самое главное, что у меня нет языкового барьера», - говорит Родика.

Она отмечает, что не только стиль жизни, но и стиль ее работ после переезда в Литву меняется.

«После переезда я рисовала очень яркие рисунки, в них было очень много солнца, яркие цвета. Теперь мой стиль меняется. Я хожу по выставкам, смотрю, как рисуют тут другие художники. Да и сама меняюсь как женщина. Мне уже 33 года, я взрослею и становлюсь более чувствительной. Поэтому и мое искусство меняется», - говорит Родика.

Небеса, солнце, ночное небо со звездами…



Картина Родики Морари / Фото из личного архива

Год назад, когда были сняты карантинные ограничения, молдаванка с ребенком отправилась на родину навестить родителей.

«Ехали долго, и у меня возможность видеть, как меняется пейзаж. Литва и Молдова – это разные планеты. Я приехала к родителям спустя два года после отъезда. Поехала в микроавтобусе вместе с ребенком, без мужа. И на меня нахлынули такие сильные эмоции. Раньше я никогда так долго не уезжала, всегда была возможность с ними видеться. А из-за карантина такой возможности не было… Это были и эмоции счастья, что я увидела родителей, и огорчение. Такое ощущение, как будто это уже не мое, что это уже чужой дом. Мой дом уже здесь, в Литве», - делится своими эмоциями художница.

Когда она вернулась домой, то не могла найти себе места: «Со мной что-то произошло, я и по родителям скучала, и слезы текли, потому что я не знаю, когда их снова увижу. И, думаю, надо рисовать, потому что я не могу уже все в себе держать. Купила холсты и начала писать все, что было в душе».

В общей сложности родилось 15 полотен, которые под общим названием «Выше к звездам» будут с 31 августа выставляться на персональной выставке Родики в Вильнюсе.

«На этих картинах – небеса, солнце, мама с ребенком, ночное небо со звездами. И у меня даже были такие сны, что я летаю очень-очень высоко, рядом с облаками. Так что получилась вот такая серия работ», - говорит Родика.

«Я себя в другом месте не вижу»

Родика Морари / Фото из личного архива

Родика на своей выставке ожидает и своих соотечественников, с которыми в Литве начала общаться далеко не сразу.

«В первый год я не знала, что здесь есть молдавская община. Но как-то муж говорит мне, что слышал по радио, что тут есть община, объединяющая румын и молдаван. И вот как-то после карантина я организовала выставку у себя во дворе на свежем воздухе. Обо мне написали в газете, и глава нашей общины Лучия Барткене увидела про меня статью. Она мне написала и тогда же молдаване во главе с Лучией приехали ко мне в гости, я показала им свою выставку, показала Кочергине, мы посидели за столом. Так и подружились», - рассказывает молдованка.

«Когда я сюда собиралась, то думала, что не надо со своими общаться, что здесь надо с литовцами сближаться. Но сейчас я другого мнения», - улыбается она.

Когда молдаване встречаются, то, как рассказывает Родика, готовят плациинды — молдавский вид пирога в виде круглой лепёшки с начинкой – с творогом, картошкой или тыквой.

«Делаем мы и голубцы из виноградных листьев. Но в Молдове мы кладем больше риса, а в Литве – больше мяса, чем риса. В Литве любят мясо. Конечно, мы также любим мамалыгу с брынзой, со шкварками, со сметаной. Все знают и о молдавском вине. Кстати, я слышала, что и в Литве появился магазин молдавских вин, но я там еще не была. Я скучаю по нашим овощам и фруктам, но, что касается вина, то, честно говоря, в последнее время начала пробовать испанские, итальянские, а также африканские вина, и они тоже хороши», - говорит Родика.

По ее словам, в Литве она уже пустила корни и не представляет свою жизнь в другой стране.

«Я в Литве уже пустила корни, устроила свой быт. Да и мои ученики ко мне привыкли и ждут моих уроков. Меня уже все знают, поэтому я не могу это все оставить и уехать. В Литве я себя чувствую очень хорошо. Здесь есть условия – хочешь, гуляй у Нямунаса или в лесу, хочешь в город – туда проложена велосипедная дорога. Кроме того, я ведь искала такое священное место, где тишина, где ты свободен, и я себя в другом месте не вижу», - заключает свой рассказ художница.